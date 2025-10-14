El Salvador vs. Guatemala: Esto dice la IA; ganará el encuentro de la eliminatoria mundialista

Este martes 14 de octubre, la Selección Nacional de Guatemala se enfrentará a su similar de El Salvador en un partido decisivo por la cuarta jornada de las eliminatorias mundialistas de la Concacaf rumbo a la Copa del Mundo del 2026. El encuentro se disputará en el estadio Cuscatlán, escenario que promete vibrar con gran intensidad en este duelo centroamericano.

Ambas selecciones llegan con la presión al máximo. Los dirigidos por el mexicano Luis Fernando Tena, al frente de Guatemala, y los pupilos del colombiano Hernán “Bolillo” Gómez, al mando de El Salvador, saben que este partido podría marcar un antes y un después en sus aspiraciones mundialistas. La tabla de posiciones los tiene en una situación comprometida, lo que convierte este duelo en una auténtica final anticipada.

El Salvador llega con tres puntos, producto de una victoria y dos derrotas, y se ubica en la tercera posición del grupo. Por su parte, Guatemala ocupa el último lugar con dos unidades, tras cosechar dos empates y una derrota.

La Azul y Blanco necesita sumar de a tres para mantenerse con vida en la competencia, mientras que la Selecta buscará aprovechar su localía para consolidarse en la pelea por la clasificación.

Asimismo se consultó sobre este encuentro de alta tensión a la inteligencia artificial (IA) ChatGPT lo cual ofrece una predicción basada en el rendimiento reciente, la forma de los equipos y el contexto actual:

¿Qué dice la inteligencia artificial CHATGPT sobre el posible ganador?

Probabilidad de victoria para Guatemala: 45%

Probabilidad de empate: 30%

Probabilidad de victoria para El Salvador: 25%

Según este análisis, Guatemala parte con una ligera ventaja, aunque el margen es estrecho y cualquier resultado es posible. La clave estará en la efectividad ofensiva, la solidez defensiva y la capacidad de manejar la presión en un ambiente hostil como el Cuscatlán.