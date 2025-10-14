El Salvador vs. Guatemala: ¿Qué clima se espera en el Cuscatlán durante el juego de eliminatorias?

La Selección de Guatemala enfrentará a su similar de El Salvador este martes 14 de octubre, a las 20.00 horas, en la ciudad de San Salvador, por la cuarta jornada de la última ronda de las eliminatorias de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol (Concacaf), rumbo a la Copa Mundial 2026 en México, Canadá y EE. UU.

El combinado guatemalteco llegó a la capital salvadoreña como último lugar del Grupo A, luego de haber sumado solo dos puntos, tras ser derrotado en la primera jornada por El Salvador (0-1), y posteriormente haber logrado un empate ante los canaleros (1-1), en la Ciudad de Panamá, y otro igual frente a los Suriboys, en Paramaribo.

Por su parte, y a pesar de haber iniciado de la mejor manera, los cuscatlecos se encuentran en la penúltima posición del grupo, con tres unidades, ya que, después de haber derrotado a Guatemala en el Cementos Progreso, sufrieron dos derrotas consecutivas como locales en el Cuscatlán: primero frente a la Roja y luego ante los sudamericanos.

Ante esta situación, aunque la selección guatemalteca cayó derrotada en la primera jornada, como local, ante la Selecta, el panorama actual sugiere que el próximo compromiso será mucho más accesible, principalmente porque los dirigidos por Luis Fernando Tena llegan en ascenso, en contraste con sus rivales, que están en descenso.

Clima en San Salvador este martes 14 de octubre

Durante el partido de la Selección de Guatemala, programado para las 20.00 horas de este martes 14 de octubre, en el estadio Cuscatlán, ubicado en San Salvador, el pronóstico para El Salvador indica que, a esa hora, podría haber lluvia muy fina y suave, formada por gotas diminutas de agua, con una temperatura aproximada de 22 °C.

Luego, conforme avance el compromiso entre Guatemala y El Salvador, se espera que el cielo en San Salvador esté mayormente nublado, con temperaturas descendiendo hacia los 21 °C. No obstante, aunque en la noche se prevé un cielo despejado y temperaturas de 20 °C, las condiciones climáticas podrían afectar indirectamente el partido.

Debido a que durante el encuentro entre El Salvador y Guatemala, en el estadio Cuscatlán, se espera un clima bastante inestable, el terreno de juego podría estar húmedo o resbaladizo, lo cual puede afectar el ritmo del partido. Además, aunque las temperaturas no serán altas, la humedad puede hacer que el ambiente se sienta más pesado.

Combinar esas temperaturas con la humedad y la posible lluvia puede generar condiciones pesadas, afectar la resistencia de los jugadores —tanto de Guatemala como de El Salvador— y requerir más pausas. Además, si llueve antes o durante el compromiso, el césped puede volverse impredecible, lo que favorece errores o pérdidas de balón.

Cabe mencionar que, aunque se espera que el juego empiece con nubosidad y riesgo de lluvia, las condiciones podrían mejorar con un cielo parcialmente despejado hacia la noche, por lo que la visibilidad será mejor para árbitros, público y jugadores, quienes únicamente tendrán que preocuparse por conseguir la victoria en el estadio Cuscatlán.

Hasta el momento, el viento no se anticipa como un factor dominante, pero cualquier ráfaga podría afectar los balones aéreos durante la precipitación o justo después de ella. Por ello, ambos equipos esperan que el cielo se despeje con el paso de los minutos, ya que el juego podría fluir con menos interrupciones y de la mejor manera posible.