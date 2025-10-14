¿Qué pasa si la Selección de Guatemala no le gana a El Salvador? El panorama de la Bicolor

La Selección de Guatemala enfrentará a su similar de El Salvador este martes 14 de octubre, a las 20.00 horas, en la ciudad de San Salvador, con la obligación de conseguir una victoria para intentar recuperarse en las eliminatorias de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol (Concacaf), rumbo al Mundial del 2026.

Tras las primeras tres jornadas, la Bicolor se encuentra en el último lugar del Grupo A, con tan solo dos puntos, por lo que es superada por El Salvador, con tres unidades; Panamá, con cinco; y Surinam, también con cinco. Así, Guatemala es, hasta el momento, la única selección del grupo que no ha conseguido una victoria en esta ronda final.

Frente a este escenario, en el que la selección guatemalteca se ve obligada a salir victoriosa del estadio Cuscatlán, comienza a surgir la duda sobre el desenlace de la Azul y Blanco si no logra rescatar ningún punto en San Salvador o si únicamente consigue el empate ante la Selecta, que también necesita ganar para seguir en la pelea del grupo.

Ante esta situación, se analizaron los posibles escenarios de la cuarta jornada del Grupo A, si se toma en cuenta que la Bicolor no conseguirá la victoria en la capital salvadoreña y que el único partido pendiente de la fecha sería el de Panamá contra Surinam, donde podría llegar a definirse el futuro de los dirigidos por Luis Fernando Tena.

¿Qué pasa si Guatemala pierde?

Grupo A: Con derrota de Guatemala y victoria de Panamá/Surinam

Surinam/Panamá: 8 puntos

El Salvador: 6 puntos

Panamá/Surinam: 5 puntos

Guatemala: 2 puntos

El peor escenario para la Bicolor se daría si sufre una derrota en San Salvador y Panamá o Surinam consiguen una victoria, ya que esto dejaría a Guatemala prácticamente sin ninguna posibilidad de clasificar directamente a la Copa Mundial, por lo que únicamente quedaría la opción del repechaje, aunque ya no dependería solo de la Azul y Blanco.

Lea más: ¿Qué necesita la Selección de Guatemala para clasificar de forma directa al Mundial del 2026?

Grupo A: Con derrota de Guatemala y empate en Panamá

Surinam: 6 puntos

Panamá: 6 puntos

El Salvador: 6 puntos

Guatemala: 2 puntos

Un escenario sumamente complicado, ya que, de ganar sus últimos partidos, Guatemala podría llegar a 8 puntos. De esta manera, si en noviembre consigue dos victorias y todos los demás partidos terminan empatados, el grupo cerraría con un empate entre la Bicolor y El Salvador, con 8, que se definiría por diferencia de goles o goles a favor.

¿Qué pasa si Guatemala empata?

Grupo A: Con empate de Guatemala y victoria de Panamá/Surinam

Surinam/Panamá: 8 puntos

Panamá/Surinam: 5 puntos

El Salvador: 4 puntos

Guatemala: 3 puntos

La Azul y Blanco quedaría a cinco puntos del primer lugar, con seis unidades pendientes por disputar. Por ende, si consigue las dos victorias en noviembre, tendría que esperar que la selección que ganó entre Panamá y Surinam empate con El Salvador, para que el grupo finalice con un doble empate a 9 y se defina por diferencia de goles.

Grupo A: Con empate de Guatemala y empate en Panamá

Surinam: 6 puntos

Panamá: 6 puntos

El Salvador: 4 puntos

Guatemala: 3 puntos

De no poder conseguir la victoria en San Salvador, este sería el mejor escenario para Guatemala, ya que quedaría solamente a tres puntos del primer lugar. Con seis unidades pendientes, la Bicolor podría llegar a 9 puntos en noviembre, y si tanto Panamá como Surinam empatan contra El Salvador, la Azul y Blanco acabaría como primera.