Empate sin goles entre Municipal y Mictlán en un duelo ríspido: los rojos mantienen el invicto del torneo

El estadio La Asunción fue escenario de un duelo intenso y con mucho roce, en el que Municipal y Mictlán firmaron un empate sin goles por la jornada 7 del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional. Un partido ríspido, lleno de choques y disputas en cada sector del campo, que terminó dejando a ambos equipos con sensaciones distintas.

Municipal, que llegaba como invicto, no pudo desplegar su mejor versión ofensiva y se encontró con un rival que no renunció a pelear cada balón. Los escarlatas intentaron imponer condiciones, pero la zaga miteca se mostró sólida y logró neutralizar a los atacantes rojos durante los 90 minutos.

El equipo local, consciente de la dificultad de enfrentar al único invicto del torneo, apostó por el orden defensivo y por cortar los circuitos de juego de los dirigidos por Mario Acevedo. Cada avance de Municipal fue respondido con intensidad y presión, lo que llevó a un partido cortado y con pocas ocasiones claras.

La primera parte reflejó esa tensión, con escasas llegadas a los arcos y un duelo más físico que futbolístico. La más clara de Municipal llegó en los botines de José Martínez, quien probó de media distancia, pero el balón se fue desviado. Por su parte, Mictlán respondió con pelotas largas buscando sorprender, aunque sin éxito.

En el complemento, los rojos intentaron adelantar líneas para buscar el tanto que les diera los tres puntos, pero se toparon con un muro miteco. La propuesta de los locales se mantuvo en la misma tónica: evitar que Municipal encontrara espacios, incluso a costa de perder posesión y volumen ofensivo.

El desgaste físico y las constantes interrupciones marcaron el ritmo de la segunda mitad. El encuentro se volvió todavía más áspero, con múltiples faltas y amonestaciones que impidieron darle continuidad al juego. Al final, ninguno de los dos equipos logró romper el cero en el marcador.

Con este resultado, Municipal mantiene su condición de único invicto del campeonato y suma un punto más que lo consolida en los puestos altos de la tabla. Sin embargo, los escarlatas se marcharon con la sensación de que pudieron haber sacado algo más en una visita complicada.

Mictlán, por su parte, celebró haberle arañado un empate y sumó un punto valioso en condición de local. El equipo miteco continúa en la parte baja, pero el esfuerzo mostrado ante Municipal le da confianza para lo que viene en el torneo.