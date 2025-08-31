Roberto Hernández, técnico de Comunicaciones: “El principal responsable soy yo” tras la derrota ante Aurora

Comunicaciones atraviesa un momento complicado en el Torneo Apertura 2025 y su entrenador, Roberto Hernández, no dudó en asumir la responsabilidad tras la derrota del equipo ante Aurora, que se impuso 2-0 en el Estadio Cementos Progreso. Con este resultado, los albos encadenaron su segunda derrota consecutiva y la tercera en apenas siete jornadas disputadas.

El técnico mexicano fue claro en su análisis posterior al encuentro, al reconocer que el principal problema de Comunicaciones pasa por la actitud dentro del terreno de juego. “Tengo un buen plantel para competirla, pero necesitamos cambiar la actitud todos. Yo soy el primer responsable y si no cambiamos, nos va a costar mucho tiempo”, declaró Hernández.

Los números reflejan el irregular arranque del cuadro crema en la temporada. En siete partidos, suman dos victorias, dos empates y tres derrotas, un balance por debajo de las expectativas de la institución, que arrancó el campeonato con el objetivo de pelear por el liderato desde las primeras jornadas. Actualmente, los cremas se ubican lejos de los primeros puestos.

Aurora, que recién ascendió a la Liga Nacional, aprovechó los errores defensivos y la falta de claridad ofensiva de Comunicaciones. El cuadro aurinegro mostró más intensidad y determinación, lo que fue resaltado por Hernández en su análisis: “Ellos corrieron más, lucharon más, trabaron más, y nosotros no lo hicimos. El responsable soy yo, porque soy quien está al frente del grupo”.

Durante el segundo tiempo, el entrenador reconoció una ligera mejoría en el desempeño del equipo, sobre todo en la tenencia de la pelota. Sin embargo, admitió que la falta de profundidad y claridad en el ataque sigue siendo un punto débil. “Tuvimos más posesión, pero no fuimos ni claros ni ofensivos, generamos muy poco, casi nada en el ataque”, añadió el técnico.

La presión comienza a aumentar sobre Hernández, ya que Comunicaciones es uno de los equipos más exigidos de la Liga Nacional, y la afición no oculta su inconformidad por los resultados recientes. Pese a ello, el estratega insistió en que está trabajando para revertir la situación, poniendo como prioridad la recuperación anímica y la actitud del grupo.

El calendario no da tregua a los albos, que deberán reaccionar cuanto antes si no quieren alejarse más de los puestos de clasificación directa. El próximo compromiso en su visita a Cobán, será clave para medir la capacidad de respuesta del equipo y del cuerpo técnico ante la adversidad.

Con esta autocrítica, Roberto Hernández intenta enviar un mensaje claro: el plantel tiene calidad suficiente, pero sin actitud será difícil revertir la situación. La presión aumenta y los próximos partidos podrían marcar el rumbo de la temporada crema y del propio futuro del entrenador mexicano en el banquillo.