EN VIVO: Achuapa recibe a Municipal en semifinales buscando acercarse a su primera final

Deportivo Achuapa vive un partido importante en su historia. Los cebolleros reciben a Municipal en el partido de ida de las semifinales del Torneo Apertura 2025, con la ilusión de dar otro paso hacia su primera final en la Liga Nacional.

Achuapa nunca había llegado tan lejos en un torneo de Liga Nacional. El séptimo clasificado de la fase regular eliminó sorpresivamente a Mixco en cuartos de final con marcador global de 3-2, demostrando carácter y solidez defensiva.

Ahora enfrentan a Municipal, los dirigidos por su cuerpo técnico buscarán aprovechar su localía en el Winston Pineda para conseguir una ventaja antes del partido de vuelta en El Trébol. Municipal llega como favorito tras eliminar a Mictlán 3-0 en el global, pero Achuapa ha demostrado que los pronósticos no importan cuando hay hambre de gloria.

Sigue el minuto a minuto de Achuapa vs Municipal por la semifinal de ida del Apertura 2025. Todas las jugadas, goles y momentos clave del partido histórico para los cebolleros en vivo desde el Estadio Winston Pineda: