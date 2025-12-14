EN VIVO: Achuapa recibe a Municipal en semifinales buscando acercarse a su primera final

Fútbol Nacional

EN VIVO: Achuapa recibe a Municipal en semifinales buscando acercarse a su primera final

Los cebolleros enfrentan al líder del torneo este domingo a las 3:00 p.m. en el Estadio Winston Pineda, soñando con dar otro golpe histórico que los acerque a la final del Apertura 2025.

Alejandra Soto

|

time-clock

Achuapa recibe a Municipal en semifinales buscando acercarse a su primera final. (Foto Prensa Libre: Esbin García).

Deportivo Achuapa vive un partido importante en su historia. Los cebolleros reciben a Municipal en el partido de ida de las semifinales del Torneo Apertura 2025, con la ilusión de dar otro paso hacia su primera final en la Liga Nacional.

Achuapa nunca había llegado tan lejos en un torneo de Liga Nacional. El séptimo clasificado de la fase regular eliminó sorpresivamente a Mixco en cuartos de final con marcador global de 3-2, demostrando carácter y solidez defensiva.

Ahora enfrentan a Municipal, los dirigidos por su cuerpo técnico buscarán aprovechar su localía en el Winston Pineda para conseguir una ventaja antes del partido de vuelta en El Trébol. Municipal llega como favorito tras eliminar a Mictlán 3-0 en el global, pero Achuapa ha demostrado que los pronósticos no importan cuando hay hambre de gloria.

LECTURAS RELACIONADAS

Apertura 2025: Fecha, Hora y dónde ver los partidos de ida de las semifinales

chevron-right
Antigua GFC toma ventaja en la serie y se apunta como firme candidato para estar en la gran final. (Foto Prensa Libre: Byron Rivera Baiza).

Apertura 2025: Antigua GFC vence de visita 0-1 a Aurora en la ida de semifinales y toma ventaja rumbo a la final

chevron-right

Sigue el minuto a minuto de Achuapa vs Municipal por la semifinal de ida del Apertura 2025. Todas las jugadas, goles y momentos clave del partido histórico para los cebolleros en vivo desde el Estadio Winston Pineda:

ESCRITO POR:

Alejandra Soto

Alejandra Soto

Periodista de Deportes guatemalteca.

Lee más artículos de Alejandra Soto

ARCHIVADO EN:

Achuapa vs. Municipal Apertura 2025 Data Factory Futbol nacional Liga Nacional 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS