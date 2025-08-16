EN VIVO| Aurora vs. Antigua GFC por la quinta jornada del torneo Apertura 2025

Fútbol Nacional

EN VIVO| Aurora vs. Antigua GFC por la quinta jornada del torneo Apertura 2025

Este sábado 16 de agosto, la Liga Nacional de Guatemala abre su quinta jornada con un duelo que promete intensidad y emociones desde el pitazo inicial. Aurora recibirá a Antigua GFC a las 11:00 horas.

Aurora y Antigua GFC se enfrentan en la jornada 5. (Foto: Prensa Libre)

Este sábado 16 de agosto, la Liga Nacional de Guatemala abre su quinta jornada con un duelo que promete intensidad y emociones desde el pitazo inicial. Aurora recibirá a Antigua GFC a las 11:00 horas en el Estadio Guillermo Slowing, en un encuentro que marcará la primera prueba de ambos equipos tras resultados contrastantes en la jornada anterior.

Aurora llega a este partido con un ánimo renovado tras imponerse de visita ante Achuapa por 2-1. La victoria ha reforzado la confianza del equipo dirigido por su técnico, Saúl Phillips. Por su parte, Antigua GFC también ganó en la jornada pasada, superando a Mictlán en su estadio. Sin embargo, el equipo llega con ciertas dudas después de la derrota sufrida en casa durante la Copa Centroamericana, un resultado que dejó sensibles secuelas en el plantel

Miguel Linares

Antigua GFC Apertura 2025 Aurora FC Datafactory Deportes Futbol nacional Liga Nacional 
Prensa Libre