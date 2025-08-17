EN VIVO| Comunicaciones vs. Marquense por la quinta jornada del torneo Apertura 2025

Comunicaciones recibirá este domingo a Marquense en el estadio Cementos Progreso a las 17:00 horas, en un duelo que marca el regreso de los albos a la Pedrera tras disputar las primeras jornadas de local en el estadio Carlos Salazar Hijo de Mazatenango. El encuentro corresponde a la jornada 5 del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional.

El conjunto crema llega motivado después de sumar un punto en el clásico nacional frente a Municipal, un partido en el que mostró carácter, aunque le faltó contundencia para quedarse con la victoria. Marquense, por su parte, atraviesa un momento complejo tras la repentina salida de su técnico Hernán Medford, una decisión que sorprendió en San Marcos y que ha generado incertidumbre en el plantel.