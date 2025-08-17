EN VIVO| Comunicaciones vs. Marquense por la quinta jornada del torneo Apertura 2025

Fútbol Nacional

EN VIVO| Comunicaciones vs. Marquense por la quinta jornada del torneo Apertura 2025

Comunicaciones recibirá este domingo a Marquense en el estadio Cementos Progreso a las 17:00 horas, en un duelo que marca el regreso de los albos a la Pedrera.

|

Comunicaciones recibe a Marquense en la jornada 5. (Foto: Prensa Libre)

Comunicaciones recibirá este domingo a Marquense en el estadio Cementos Progreso a las 17:00 horas, en un duelo que marca el regreso de los albos a la Pedrera tras disputar las primeras jornadas de local en el estadio Carlos Salazar Hijo de Mazatenango. El encuentro corresponde a la jornada 5 del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional.

El conjunto crema llega motivado después de sumar un punto en el clásico nacional frente a Municipal, un partido en el que mostró carácter, aunque le faltó contundencia para quedarse con la victoria. Marquense, por su parte, atraviesa un momento complejo tras la repentina salida de su técnico Hernán Medford, una decisión que sorprendió en San Marcos y que ha generado incertidumbre en el plantel.

ESCRITO POR:

Miguel Linares

Lee más artículos de Miguel Linares

ARCHIVADO EN:

Apertura 2025 CD Marquense Comunicaciones FC Datafactory Deportes Futbol nacional 
ACERCA DE footer-list-title__chevron
SUSCRIPCIÓNfooter-list-title__chevron
CONTACTOfooter-list-title__chevron
SÍGANOS EN
Facebook Prensa Libre
Instagram Prensa Libre
X Prensa Libre
Tiktok Prensa Libre
Linkedin Prensa Libre
Youtube Prensa Libre
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Prensa Libre