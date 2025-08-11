Hernán Medford pone fin a su etapa con Marquense y asume por cuarta vez el reto de dirigir al Herediano

Cuando apenas se han disputado cuatro fechas del torneo Apertura, el técnico Hernán Medford decidió poner fin a su relación con el Deportivo Marquense.

El costarricense regresó a su país para asumir por cuarta vez el desafío de dirigir al Club Sport Herediano, que atraviesa un mal momento y está lejos del nivel que le dio el bicampeonato.

Desde la semana pasada se conocía que el futuro de Medford era incierto en el conjunto de los leones. El viernes confirmó que había un acercamiento con Herediano y que solo faltaban detalles para concretar su regreso.

“Así es esto del futbol; cuando se hace un buen trabajo y las cosas salen bien, la gente lo busca a uno. Ya había existido un acercamiento hace meses, pero decidí quedarme en Marquense; hoy de nuevo me buscaron y hay pláticas avanzadas”, manifestó.

La decisión se confirmó cuando el entrenador no se presentó al juego de Marquense frente a Cobán Imperial, y el guatemalteco Walter Horacio González tomó el mando del equipo de manera interina.

Medford se marchó sin ganar con los leones; el conjunto occidental logró su primera victoria el domingo, frente a los cobaneros.

Este lunes 11 de agosto, Hernán Medford arribó a Costa Rica, mientras la cuenta oficial de Herediano anunciaba su regreso al bicampeón. Su semblante reflejaba felicidad por volver a casa y retomar el proyecto herediano.

“Me siento bien por regresar; siempre volver a casa es reconfortante. Ahora vamos a tomar este reto y buscar que el equipo vuelva al protagonismo. Es una ventaja conocer el ambiente del club”, dijo a su llegada.

Medford aseguró que no fue fácil dejar Marquense y defendió su gestión de ocho meses.

“Costó tomar la decisión porque había un contrato. Estuvimos ocho meses en los que hicimos un buen trabajo, salvando al equipo del descenso y llevándolo a las semifinales. No me queda más que agradecimiento a la gente de San Marcos, porque siempre me trataron bien”, expresó.

El entrenador se reestrenará con Herediano el sábado 16 de agosto, cuando reciba al Municipal Pérez Zeledón, y el 21 de agosto dirigirá en la Copa Centroamericana, visitando al Sporting Club San Miguelito de Panamá, donde está obligado a ganar.

Mientras tanto, la directiva de Marquense no anunció la salida del costarricense, pero ya busca al sustituto, y ya suenan los nombres del mexicano Roberto Montoya y el argentino Sebastián Bini.