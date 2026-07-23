EN VIVO | Guatemala conoce este 23 de julio a sus rivales para la Liga de Naciones Concacaf 2026-2027

La Selección de Guatemala conoce este jueves 23 de julio a los rivales que enfrentará en la fase de grupos de la Liga A de la Liga de Naciones Concacaf 2026-2027. El sorteo comienza a las 17 horas de Guatemala y puede seguirse en directo a través Prensa Libre y los canales oficiales de Concacaf.

Guatemala integra el Bombo 3 junto con Trinidad y Tobago, de acuerdo con el ranquin de Concacaf actualizado al 20 de julio del 2026. La Bicolor enfrentará a un rival de cada uno de los otros cinco bombos para completar su grupo.

Las cuatro selecciones mejor ubicadas del ranquin —México, Estados Unidos, Canadá y Panamá— avanzan directamente a los cuartos de final, por lo que no participan en la fase de grupos.

Los posibles rivales de Guatemala

La selección nacional tendrá un rival de cada uno de estos bombos:

Bombo 1: Costa Rica u Honduras

Costa Rica u Honduras Bombo 2: Jamaica o Haití

Jamaica o Haití Bombo 4: Curazao o Surinam

Curazao o Surinam Bombo 5: Martinica o Nicaragua

Martinica o Nicaragua Bombo 6: El Salvador o República Dominicana

La Liga de Naciones 2026-2027 sirve como torneo clasificatorio para la Copa Oro 2027 y da inicio en septiembre. La fase de grupos se disputa durante las fechas FIFA de septiembre y octubre, mientras que los cuartos de final se juegan en noviembre.

En Prensa Libre encuentras el minuto a minuto del sorteo, el grupo de Guatemala, el calendario de partidos y las primeras reacciones tras conocerse el camino de la Bicolor.

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