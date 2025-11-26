EN VIVO: Sigue los detalles del partido de ida de la final de la Copa Centroamericana entre Alajuelense y Xelajú MC

El cuadro de Xelajú MC se enfrenta este miércoles 26 de noviembre, a las 20.00 horas, en la gran final de ida de la Copa Centroamericana 2025, frente al histórico equipo de Liga Deportiva Alajuelense, en un duelo que promete ser vibrante y lleno de emociones.

El estadio Alejandro Morera Soto, en Alajuela, será el escenario donde se disputarán los primeros 90 minutos de esta serie que definirá al nuevo monarca regional.

Los manudos, respaldados por su afición y siendo los actuales bicampeones del certamen, buscarán imponer condiciones desde el primer minuto del encuentro. Por su parte, los superchivos, dirigidos por Amarini Villatoro, llegan con la ilusión intacta y la motivación de conquistar el primer certamen internacional de su historia. Buscarán sacar un buen resultado como visitantes para definirlo todo en casa la próxima semana.

El encuentro promete grandes emociones desde el minuto uno hasta el 90, con dos equipos que no se guardarán nada y que buscarán la victoria para llegar con ventaja al partido de vuelta.

26 de noviembre 2025, 20:02h Arranca el juego en el estadio Alejandro Morera Soto



Los chivos comienzan la aventura de la la gran final de la Copa Centroamerica 2025 frente al Alajuelense.

#CopaCentroamericana Arranca la final de ida entre Xelajú MC y Alajuelense en el estadio Alejandro Morera Soto. Detalles aquí 👇https://t.co/vyMAboYgrg pic.twitter.com/1GxMOlje37 — Deportes_PL (@tododeportes_pl) November 27, 2025

26 de noviembre 2025, 19:52h Afición chiva se hace presente en Costa Rica

Un gran número de aficionados de los Superchivos se hacen presentes en el estadio Manuel Morera Soto para apoyar a su equipo en la final de ida de la Copa Centroamérica.

#CopaCentroamericana l Afición altense se hizo presente en el estadio Alejandro Morera Soto para apoyar a su equipo en la final de la Copa Centroamericana 2025.https://t.co/vyMAboYgrg



📷Xelajú MC pic.twitter.com/jXo486kI3a — Deportes_PL (@tododeportes_pl) November 27, 2025

26 de noviembre 2025, 19:40h Alineación de Xelajú MC

Este es el once de Amarini Villatoro para el encuentro de ida de la gran final de la Copa Centroamerica 2025.