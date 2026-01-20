EN VIVO| Xelajú MC vs. Aurora por la jornada 1 del torneo Clausura 2026

El Xelajú MC recibe esta noche a Aurora FC en el estadio Mario Camposeco, en la ciudad de Quetzaltenango, en el inicio del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional. Tanto Superchivos como aurinegros serán los encargados de abrir el telón del certamen nacional.

El conjunto altense inicia una nueva etapa con Roberto Hernández como director técnico, en sustitución del guatemalteco Amarini Villatoro. El estratega mexicano asume el reto de mantener al equipo como uno de los protagonistas del fútbol guatemalteco.

Por su parte, Aurora FC, dirigido por el costarricense Saúl Phillip, buscará sostener el buen rendimiento mostrado en el torneo anterior. Tras su regreso a la máxima categoría, luego de 20 años de ausencia, el cuadro militar finalizó cuarto en la tabla general y alcanzó las semifinales del Apertura 2025, consolidándose como una de las revelaciones del campeonato.

Para este nuevo certamen, el conjunto aurinegro ha realizado una única incorporación: el mediocampista guatemalteco Jonathan Arévalo, quien llega para reforzar la zona central del campo. El encuentro está programado para las 20.00 horas, marcando el inicio oficial del Clausura 2026 en el fútbol nacional.