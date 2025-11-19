Estas son las selecciones que se han clasificado a la Copa del Mundo del 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, está cada vez más cerca. El primer Mundial con 48 selecciones ya se percibe en el ambiente, y el aroma del máximo evento deportivo comienza a invadir cada rincón del mundo.

Las eliminatorias han llegado a su fin y ya se conocen 42 de las 48 selecciones clasificadas para la gran fiesta del fútbol mundial. Fue un proceso lleno de sorpresas, drama e historia, que se mantuvo al rojo vivo hasta la última jornada.

Grandes combinados regresan a una Copa del Mundo, mientras que otras selecciones harán su debut histórico en el certamen. Todo está listo para el sorteo oficial, que se celebrará el próximo viernes 5 de diciembre, cuando se definirán los grupos y el camino hacia la gloria.

Además, quedaron definidos los equipos que disputarán la repesca intercontinental y la de la UEFA, en la que se decidirá a los últimos clasificados.

Con el nuevo formato, la Copa del Mundo pasa de 32 equipos divididos en ocho grupos a 48 selecciones distribuidas en 12 grupos de cuatro. Clasificarán los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros, que avanzarán a los dieciseisavos de final, una fase inédita en la historia del torneo.

El campeonato se llevará a cabo del 11 de junio al 19 de julio de 2026, en 16 sedes repartidas entre los tres países anfitriones, dónde el estadio Azteca vivira su tercera Copa del Mundo tras la de México 1970 y 1986.

Las 42 selecciones clasificadas hasta el momento: