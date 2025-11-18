Este es el posible once de Guatemala para enfrentar a Surinam en el estadio El Trébol

La Selección Nacional de Guatemala recibe este martes 18 de noviembre a su similar de Surinam, por la sexta y última jornada de la eliminatoria mundialista de la Concacaf rumbo a la Copa del Mundo del 2026.

El encuentro entre guatemaltecos y surinameses se disputará esta noche, a partir de las 19 horas, en el estadio Manuel Felipe Carrera, “El Trébol”.

El cuadro guatemalteco llega a este encuentro sin opciones de clasificar a la Copa del Mundo ni de optar a un cupo en el repechaje. En cambio, Surinam vive una realidad opuesta: los dirigidos por Stanley Menzo llegan con la posibilidad de conseguir su primera clasificación a un Mundial. Por ello, el partido de esta noche podría ser histórico para los caribeños.

El duelo promete intensidad desde el primer minuto, con una Guatemala que buscará evitar una tercera derrota consecutiva como local en esta fase y así cerrar el proceso con dignidad, mientras que el visitante llega con el ímpetu de lograr la victoria y asegurar su pase al Mundial.

Para este encuentro, el equipo dirigido por Luis Fernando Tena podría presentar variantes en su esquema táctico, con el regreso a la línea de cuatro defensas, en lugar de la de cinco utilizada contra Panamá. En aquel partido, tras ir abajo en el marcador, el combinado nacional volvió al sistema tradicional con el que el técnico mexicano ha trabajado la mayor parte del proceso.

En cuanto a la alineación, se confirmó que Nicholas Hagen será el portero titular de la Azul y Blanco. Se espera que la línea defensiva no cambie, salvo por el regreso de Nicolas Samayoa. En el mediocampo podría ingresar Olger Escobar junto con Rudy Muñoz, mientras que Darwin Lom estaría en el centro del ataque.

Por su parte, la Bicolor buscará cerrar la eliminatoria de la mejor manera y darle una alegría a su afición en este último partido.

Hoy todo se define en la Concacaf: el Grupo A tendrá un desenlace al rojo vivo, donde Surinam y Panamá pelean por el primer lugar, que por ahora pertenece a Surinam por diferencia de goles. Una victoria de Guatemala abriría la puerta para que Panamá, con solo un triunfo o incluso un empate, logre su pase al Mundial del 2026.

El POSIBLE ONCE DE TENA PARA MEDIRSE A SURINAM

Este seria el posible de Luis Fernando Tena para medirse al cuadro de Surinam, en el estadio Manuel Felipe Carrera por la sexta jornada de las eliminatorias mundialista .