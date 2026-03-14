Fallece el exfutbolista guatemalteco Dario Doherr en accidente aéreo en San Marcos

El fútbol guatemalteco está de luto. Daniel Darío Doherr Pérez, exfutbolista profesional de 31 años, falleció este sábado tras el accidente de la aeronave Cessna 182 que piloteaba en el cantón Barrios, aldea Villa Hermosa, en el municipio de Esquipulas Palo Gordo, San Marcos. El jugador fue trasladado al Hospital Nacional de San Marcos, donde perdió la vida.

Doherr tuvo una trayectoria en el fútbol guatemalteco que lo llevó por varios clubes del país. El exjugador pasó por la filial de Comunicaciones, además de USAC, Antigua GFC y Xelajú MC, entre otros equipos. Tras su retiro de las canchas, encontró una nueva vocación en la aviación civil, donde se desempeñaba como piloto.

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC)confirmó que en el siniestro fallecieron tres personas. entre ellas Doherr ,mientras una persona fue trasladado a su centros asistecnias con heridas graves.

Su trayectoria en el fútbol guatemalteco

Daniel Darío Doherr Pérez nació el 28 de octubre de 1994 y se desempeñaba como delantero. El guatemalteco desarrolló su carrera en el fútbol nacional durante varios años antes de alejarse de las canchas y dedicarse a la aviación civil.

Su trayectoria futbolística lo llevó por varios clubes del país. Inició su carrera en las categorías juveniles de la USAC antes de dar el salto al fútbol profesional, donde tuvo su paso más destacado por Xelajú MC y la filial de Comunicaciones, institución con la que estuvo hasta enero de 2023.

Doherr había disputado su último contrato registrado con Comunicaciones B en la temporada 2022-23. Desde entonces no volvió a fichar por ningún club, lo que marcó el fin de su etapa como futbolista profesional y el inicio de su nueva vida como piloto civil.