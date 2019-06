Fifa ratifica su confianza en el guatemalteco Mario Monterrosa y lo designa coordinador general de la final del Mundial Sub 20

El secretario general de la Unión Centroamericana de Futbol (Uncaf) continúa dando pasos agigantados en la organización de los máximos eventos futbolísticos del mundo.

El dirigente guatemalteco tendrá mañana la dura tarea de que no falle ningún aspecto en la final del Mundial Sub 20 de Polonia que disputarán Ucrania y Corea del Sur, en el Lodz Stadium.

Será la cuarta ocasión en que Monterrosa coordine una final de los múltiples campeonatos que organiza la Fifa.

“He hecho finales en el Mundial Sub 17 de Chile 2015, en el de futsal de Colombia 2016, en el de Mundial de Clubes del año pasado y la de mañana”, expresa feliz desde Polonia, quien ha tenido la dicha de estar en 11 copas del Mundo, nueve como Coordinador General y dos como oficial de seguridad.

“He tenido la fortuna de participar en tres mundiales Sub 20, dos Sub 17, dos de futsal, dos mayores, un femenino mayor y uno de Clubes”, señala.

🏆 #U20WC final

🏟 Lodz Stadium

🗓 15 June

🕕 18:00 local

We want to know: Who's your pick to become world champions? 🤔🥇

— FIFA.com (@FIFAcom) June 13, 2019