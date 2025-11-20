Finalissima confirmada: Argentina y España se enfrentarán en marzo en sede neutral

La Finalissima entre la Argentina de Lionel Messi y la España de Lamine Yamal se jugará en marzo en campo neutral, dijo este jueves en Asunción el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, a la AFP y a un medio paraguayo.

El esperado duelo entre los campeones de las pasadas Copa América y Eurocopa ya tiene una sede definida, aseguró Domínguez, aunque prefirió no revelar la ciudad que albergará el enfrentamiento. Según medios internacionales, la capital catarí, Doha, sería la anfitriona del partido.

El encuentro entre los monarcas de América y Europa se celebrará tres meses antes del inicio de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026, donde la Albiceleste de Messi defenderá el título mundial.

La Finalissima también será el primer enfrentamiento entre Messi y Yamal, el joven español de 18 años que el mundo del fútbol visualiza como su sucesor.

Será un duelo con fuerte carga simbólica para el barcelonismo, ya que La Pulga, de 38 años, protagonizó las páginas más gloriosas del FC Barcelona y la perla ibérica aspira a continuar el legado del argentino en el club catalán.

Cerca del final de su carrera, el capitán albiceleste se incorporó al Inter Miami de la liga norteamericana (MLS) en 2023, mientras que el español daba sus primeros pasos como profesional. Actualmente, Yamal lleva en la espalda el dorsal 10 que el ocho veces ganador del Balón de Oro vistió durante más de una década.

La Finalissima, también conocida como Copa de Campeones Conmebol-UEFA, resucitó en 2022 los duelos intercontinentales entre las confederaciones sudamericana y europea, celebrados en 1985 y 1993 bajo el nombre de Copa Artemio Franchi.

Argentina lidera el palmarés con dos títulos de supercampeón: en 1993, con Diego Maradona como capitán ante Dinamarca, y en 2022, con Messi ante Italia. En la edición anterior, La Pulga fue elegido mejor jugador del partido tras dar dos asistencias en el 3-0 que selló el triunfo albiceleste ante la Azzurra.

Ese fue el broche de una temporada de ensueño para Argentina, que culminó con la conquista del Mundial en Catar, el tercero de su historia.