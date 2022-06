¡Fracaso! ¡Vergüenza! ¡Una noche triste y trágica! La prensa mexicana critica a su selección y destaca la clasificación de la Sub 20 de Guatemala al Mundial de Indonesia 2023

El partido se definió a favor de Guatemala en los penales, gracias a la actuación del portero Jorge Moreno.

Los aficionados del balompié nacional celebraron que es la segunda ocasión en la que Guatemala clasifica a un Mundial Sub 20; la primera vez fue para la edición de Colombia 2011.

Pese a que uno de los grandes protagonistas del encuentro fue el árbitro hondureño Said Martínez, la prensa mexicana omitió su acostumbrado análisis sobre los marcajes en el juego y se enfocó en críticas hacia su selección.

Varios periodistas se pronunciaron en las redes sociales, así como medios de comunicación y expresaron el dolor y enfado tras la derrota de México ante la Sub 20 de Guatemala.

Para muchos mexicanos, la derrota de su selección ante Guatemala fue un fracaso, una vergüenza e incluso, algunos citaron que fue una noche triste y trágica para el balompié azteca y lanzaron fuertes críticas a los involucrados.

FRACASOTOTOTOTOTOTEEEE México eliminado por Guatemala en serie de penales en el Premundial Sub 20. Duro golpe para el técnico, Luis Pérez.

Sí una noche triste y trágica para el futbol mexicano ojalá esto traiga una buena sacudida porque todo les está saliendo mal en lo deportivo!!!! No habrá Mundial #Sub20 ni Juegos Olimpicos #Paris2024 fracaso enorme, noche catastrófica para @miseleccionmx y el futbol mexicano!!!

La Selección Mexicana Sub 20 cayó en penales ante Guatemala y se queda sin Mundial y sin París 2024.

Los menos culpables de la eliminación de México del Mundial sub 20 y los Juegos Olímpicos de Paris 2024 son Luis Pérez y sus chavos… Víctimas de una Liga Mx y un “sistema competitivo” que simplemente NO cree y NO da su lugar al talento joven…

— Fernando Cevallos (@FerCevallosF) June 30, 2022