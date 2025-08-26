Fredy Pérez quiere iniciar la eliminatoria con victoria ante El Salvador y un buen resultado ante Panamá

La Selección de Guatemala está a poco más de una semana de disputar uno de sus partidos más importantes en los últimos tiempos. El combinado nacional enfrentará a El Salvador en un duelo clave por el inicio de la tercera ronda de las eliminatorias de la Concacaf rumbo a la Copa del Mundo del 2026.

Bajo la dirección de Luis Fernando Tena, Guatemala ha trabajado durante las últimas semanas afinando detalles de cara a la doble jornada eliminatoria de septiembre, en la que también visitará a Panamá.

Ambos encuentros serán de alta intensidad, ya que podrían definir gran parte de las aspiraciones de la Bicolor en el resto de la fase clasificatoria, en busca de su primera participación en un Mundial.

Uno de los que reconoce la relevancia de estos partidos es Fredy Pérez, portero de Comunicaciones FC, quien ha sido una de las piezas consideradas por Luis Fernando Tena en los últimos años.

El guardameta ha compartido la titularidad con Nicholas Hagen y, aunque reconoce que el jugador del Columbus Crew será el titular, asegura que aportará al grupo y estará listo si el técnico lo requiere.

“Independientemente de quién tenga que jugar, nosotros tratamos de hacer las cosas de la mejor manera para estar siempre a disposición del entrenador y con muchas ganas. Ya esperando que sean esas fechas”, comentó.

“Lamentablemente no estuve en la Copa de Oro por una lesión, pero mis compañeros están motivados por lo que hicieron y creo que estas dos fechas no van a ser la excepción. Van a tratar de hacer las cosas bien”, agregó.

En relación con los duelos ante El Salvador y Panamá, Pérez mencionó que Guatemala ha demostrado que puede competir ante cualquier selección y que el objetivo es sumar tanto en casa como fuera.

“Sí, eso es lo importante: empezar en casa y sumar de a tres, que es lo más importante. Ya después, sumar de visita sería genial”, expresó.

“Guate demostró en la Copa de Oro que puede hacer partidos a cualquier equipo. Entonces trataremos de ir y sumar”, sentenció.