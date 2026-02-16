Girona vs Barcelona: fecha y hora del partido que cierra la jornada 24 de LaLiga

FC Barcelona enfrentará al Girona este lunes 16 de febrero a las 14 horas en un partido clave por la jornada 24 de LaLiga. El encuentro será de visita para los azulgranas, que necesitan urgentemente los tres puntos para recuperar el primer lugar de la tabla.

El Real Madrid tomó el liderato de LaLiga con dos puntos de ventaja tras golear 4-1 a la Real Sociedad. Los merengues ahora tienen 59 puntos contra 57 de los culés, por lo que una victoria del Barça mañana les devolvería el liderato.

El equipo de Hansi Flick llega golpeado al partido tras la goleada 4-0 sufrida ante el Atlético de Madrid por la Copa del Rey. Además, los azulgranas no contarán con varias figuras importantes para este compromiso vital.

Bajas importantes para Hansi Flick

Raphinha presenta una sobrecarga en el aductor de la pierna derecha que lo ha mantenido fuera en los últimos partidos. El brasileño regresó al entrenamiento del viernes, lo que podría señalar su vuelta, aunque su presencia dependerá de la convocatoria oficial que anuncie el club.

Marcus Rashford es otra baja sensible para el Barcelona. El inglés tiene molestias en la rodilla izquierda tras sufrir un golpe en el partido ante Mallorca por LaLiga. El cuerpo médico evaluará su condición pensando también en el partido de vuelta ante el Atlético Madrid en el Spotify Camp Nou, donde buscarán remontar el 4-0.

A estas bajas se suman Pedri, Gavi y Christensen, quienes continúan en proceso de recuperación tras sufrir lesiones graves que los alejaron del campo de juego. Los tres futbolistas todavía trabajan en su reincorporación al equipo principal y no estarán disponibles para el duelo ante Girona.