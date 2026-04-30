Guastatoya cae en casa 0-1 ante Municipal y se complica la serie de los cuartos de final

Guastatoya perdió 0-1 ante Municipal este jueves en el Estadio David Cordón Hichos en el partido de ida de los cuartos de final del Clausura 2026, en un encuentro que no solo dejó al equipo Pecho Amarillo en desventaja en la serie sino que además estuvo marcado por incidentes fuera del campo.

El partido arrancó con Guastatoya siendo el equipo más activo en los primeros minutos, presionando las salidas de Municipal y generando peligro por las bandas, pero los Rojos de Mario Acevedo fueron ordenando el juego con el paso de los minutos hasta dominar el encuentro en la segunda mitad.

El único gol del partido llegó al minuto 72 cuando José Mena aprovechó una mala marca de la defensa de Guastatoya en un tiro libre para rematar y poner el 0-1 que le dio la ventaja a Municipal. Los Pecho Amarillo intentaron reaccionar pero no encontraron claridad en el área rival, mientras que los Rojos administraron la ventaja con inteligencia hasta los minutos finales cuando el partido se calentó.

Al minuto 85 el jugador de Municipal Aubrey David recibió el impacto de una lata lanzada desde la afición local, lo que desató una bronca entre los jugadores al minuto 86, derivando en la expulsión de José Morales de Municipal y Rubén Escobar de Guastatoya en el minuto 88.

El contexto del partido estuvo marcado desde antes del pitazo inicial por la sorpresiva renuncia del técnico Pablo Centrone, confirmada apenas horas antes del encuentro por el presidente de la institución. Guastatoya afrontó este partido sin su timonel habitual en el momento más importante de la temporada, con Luis Pedro Molina asumiendo el mando del banquillo en una situación inédita para el club de El Progreso.

La misión en El Trébol

Con el 0-1 en contra, Guastatoya deberá ganar en el Estadio Manuel Felipe Carrera El Trébol el domingo 3 de mayo a las 4:30 PM para avanzar a las semifinales. La tarea no será sencilla ya que además de enfrentar a Municipal en su cancha, los Pecho Amarillo deberán hacerlo sin técnico confirmado tras la renuncia de Centrone y con la obligación de anotar al menos dos goles para remontar el global y evitar el criterio de desempate que favorece a Municipal por posición en la tabla de clasificación.

El criterio de desempate favorece a Municipal en caso de igualar el global, ya que los Rojos terminaron mejor posicionados en la tabla del Clausura con 38 puntos frente a los 31 de Guastatoya. Esto significa que los Pecho Amarillo necesitan ganar sí o sí en El Trébol para avanzar, mientras que Municipal puede clasificar con un empate o incluso con una derrota por un gol de diferencia en su propio estadio.