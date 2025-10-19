Guastatoya cierra la jornada 15 con victoria por la mínima ante el Deportivo Malacateco

Guastatoya cerró la jornada 15 del Torneo Apertura 2025 con un triunfo valioso en condición de visitante, al derrotar 1-0 a Malacateco en el estadio Santa Lucía. El único gol del encuentro fue obra de Keyner Agustín, quien apareció en el momento justo para darle tres puntos importantes a los orientales.

El duelo fue muy cerrado desde el inicio, con un Malacateco que intentó imponer condiciones en su casa, pero que se topó con una defensa visitante bien ordenada y un rival que supo aprovechar la mínima ocasión clara que tuvo.

Keyner Agustín se vistió de héroe para los pechoamarillos, al convertir la anotación que marcaría la diferencia en el marcador. Su tanto significó no solo el triunfo, sino también un respiro para un equipo que lucha en la parte baja de la tabla.

Guastatoya llegaba a este partido con la obligación de sumar, y lo consiguió en una cancha complicada. La victoria los impulsa en la clasificación y les permite mantener la esperanza de alejarse de la zona de descenso en la segunda vuelta del torneo.

Con este resultado, Guastatoya alcanzó los 12 puntos en el campeonato, lo que representa un paso fundamental para comenzar a cambiar su panorama en la competencia. Aunque aún están en la parte baja, este triunfo puede ser el inicio de una recuperación importante.

Por su parte, Malacateco dejó escapar la oportunidad de afianzarse en la zona media de la tabla. Con la derrota, se queda en la octava posición con 16 unidades, un saldo que los mantiene cerca, pero sin poder despegarse de sus rivales directos.

El equipo local no encontró claridad en los últimos metros y se vio sorprendido por un Guastatoya que fue más efectivo. Pese a controlar la posesión durante varios tramos del partido, los toros fronterizos carecieron de contundencia para marcar la diferencia.

De esta manera, el triunfo de Guastatoya cerró la jornada 15 del Apertura 2025, dejando a los orientales con un aire renovado y a Malacateco con la preocupación de no haber podido sumar en casa. La lucha por escapar de los últimos lugares y por meterse a la parte alta sigue abierta.