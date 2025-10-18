Mixco mantiene el liderato: así marcha la tabla de posiciones a falta de tres duelos que completen la jornada

La Liga Nacional de Guatemala sigue al rojo vivo luego de la continuidad de la jornada 15. Con las victorias de Aurora y Antigua GFC, la tabla de posiciones empieza a tomar forma en la recta final del torneo Apertura 2025, aunque aún restan tres partidos para completar la fecha.

En la cima, Mixco se mantiene como líder con 32 puntos tras un rendimiento sólido en sus últimas jornadas. Le sigue muy de cerca Municipal, que con 29 puntos conserva la segunda casilla y buscará recuperar la punta en el clásico frente a Comunicaciones este domingo.

La victoria de Antigua GFC como visitante ante Mictlán le permitió escalar hasta la tercera posición con 29 unidades, superando a Aurora por diferencia de goles. El cuadro auriverde suma ahora la misma cantidad de puntos que Municipal, lo que aprieta aún más la lucha por los primeros puestos.

Aurora, por su parte, también salió con triunfo en casa y alcanzó los 26 puntos, manteniéndose en la cuarta plaza. El equipo capitalino se consolida como uno de los más regulares de la temporada y sigue en puestos de clasificación directa.

En la quinta posición aparece Mictlán con 19 puntos, que tras la derrota en casa se queda sin sumar y ve cómo se complica su posibilidad de acercarse a los cuatro primeros lugares. Detrás se encuentra Xelajú MC con 18, que tampoco pudo aprovechar su localía en esta jornada.

La parte media de la tabla la ocupa Malacateco con 16 unidades, seguido por Cobán Imperial con 15, equipos que todavía no encuentran regularidad en el torneo.

En la zona baja, Marquense se mantiene con 12 puntos, al igual que Comunicaciones, ambos lejos de su mejor nivel y a la espera de lo que ocurra en el cierre de la jornada. Achuapa, con 13 unidades, también sigue sin despegar.

Finalmente, Guastatoya continúa en el último lugar de la clasificación con 9 puntos, en un torneo complicado donde no logra levantar cabeza y sigue comprometido en la parte baja.

La jornada 15 se completará este domingo con tres partidos: Cobán Imperial vs. Marquense a las 15:00 horas, el esperado Clásico 335 entre Comunicaciones y Municipal a las 17:00 horas, y el cierre con Malacateco vs. Guastatoya a las 19:30.

La lucha por la cima está más apretada que nunca, con Mixco, Municipal y Antigua separados por solo tres puntos, y con Aurora al acecho, prometiendo un cierre de primera vuelta vibrante en el Apertura 2025.