Guastatoya deja la oportunidad de salir del fondo de la tabla y cae de local ante Xelajú

En el cierre de la Jornada 16 del Torneo Apertura 2025, Xelajú MC logró una victoria importante al imponerse 2-1 sobre Guastatoya en el Estadio David Cordón Hichos, en un partido donde los locales tuvieron oportunidades claras pero no lograron concretarlas.

El encuentro inició con un golpe tempranero para los chivos. Al minuto 3, Víctor Ávalos adelantó a Guastatoya desde el punto penal, poniendo en ventaja al equipo local y generando ilusión de salir del último lugar de la tabla. Sin embargo, la alegría duró poco para los orientales.

Al minuto 39, José Castañeda igualó el marcador para Xelajú con un remate preciso que niveló el encuentro antes del descanso. Este gol le dio confianza al visitante, que empezaba a controlar mejor las acciones y mostrar mayor peligro en ataque.

El partido se mantuvo parejo en el segundo tiempo, con ambos equipos buscando la ventaja, pero la definición parecía esquiva hasta los minutos finales. Finalmente, cuando el empate parecía inamovible, Derikson Queirós apareció al minuto 86 para marcar el 2-1 definitivo, sentenciando el triunfo de los chivos en condición de visitante.

Con esta victoria, Xelajú sube al quinto puesto con 20 puntos, consolidándose en la zona media-alta de la tabla y manteniendo la esperanza de acercarse a los primeros lugares en las próximas jornadas.

Por su parte, Guastatoya no logró aprovechar su oportunidad y continúa en el último lugar con 12 puntos, enfrentando la presión de sumar en las siguientes jornadas para salir de la zona baja de la clasificación.

El equipo visitante mostró solidez defensiva y efectividad en los momentos clave, mientras que los locales tuvieron dificultades para mantener el control del partido después del empate, lo que terminó siendo determinante para el resultado final.

Con este resultado, se cierra la Jornada 16 del Apertura 2025, dejando a Xelajú con un triunfo importante fuera de casa y a Guastatoya con la necesidad de mejorar para seguir luchando por puntos que le permitan salir del último puesto.