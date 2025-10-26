Marquense venció 1-0 a Comunicaciones y agrava la crisis crema

Marquense logró una valiosa victoria en casa al derrotar 1-0 a Comunicaciones en el estadio Marquesa de la Ensenada, en el duelo que cerró la jornada sabatina del torneo. El conjunto león aprovechó su superioridad numérica y un sólido desempeño defensivo para quedarse con tres puntos importantes ante un rival que atraviesa un momento complicado.

El encuentro se inclinó desde los primeros minutos a favor de los locales, luego de que los albos sufrieran la expulsión temprana de Karel Espino, lo que condicionó su planteamiento táctico y los obligó a replegar líneas. A partir de ese momento, Marquense tomó el control del juego y generó las principales oportunidades de peligro.

Comunicaciones intentó reorganizarse tras la tarjeta roja, pero la presión constante del cuadro de San Marcos le impidió tener salida limpia desde el fondo. Los locales mantuvieron el dominio del balón y buscaron abrir el marcador mediante jugadas a balón parado y centros al área.

La recompensa llegó en una de esas acciones. El defensor Elías Enoc Vásquez se elevó con fuerza en el área rival y conectó un cabezazo preciso que venció al guardameta Freddy Pérez, estableciendo el 1-0 que finalmente sería definitivo. El tanto desató la alegría en las gradas del Marquesa de la Ensenada.

La situación se complicó aún más para Comunicaciones cuando Steven Robles también fue expulsado en el segundo tiempo, dejando a su equipo con nueve jugadores. Pese al esfuerzo y la entrega, los cremas no lograron encontrar respuesta ante un rival que supo manejar los tiempos y cuidar la ventaja.

Marquense, con el marcador a su favor, apostó por el orden defensivo y la tenencia del balón para asegurar la victoria. Comunicaciones intentó algunas llegadas aisladas, pero careció de claridad y profundidad en ataque, reflejando nuevamente las dificultades que ha mostrado en las últimas jornadas.

Con esta derrota, Comunicaciones amplía su racha negativa sin ganar en condición de visitante y se mantiene en la undécima posición de la tabla. Además, el equipo corre el riesgo de finalizar la jornada en el último lugar, dependiendo de los resultados de sus rivales directos.

Por su parte, Marquense suma una victoria clave que fortalece su posición en el torneo y refuerza su rendimiento como local. El conjunto dirigido por su técnico continúa mostrando solidez en casa y buscará mantener la regularidad en las próximas jornadas para escalar posiciones en la clasificación general.