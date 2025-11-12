“Guate de mi vida…”: La afición se hace sentir antes del juego ante Panamá

“¡Guate, Guate de mi vida, dame la alegría de ir al Mundial!”, coreaban los aficionados este miércoles entre vuvuzelas, tambores, trompetas, banderas y cánticos a las afueras de la Fedefut.

Cientos de aficionados se reunieron frente a la Federación de Futbol, zona 15, para el banderazo previo al juego ante Panamá (Foto Cortesía)

La afición guatemalteca volvió a demostrar su pasión y compromiso con la Selección Nacional, que esta noche enfrentará a Panamá en el estadio Manuel Felipe Carrera, El Trébol, por la quinta jornada de la eliminatoria rumbo al Mundial 2026.

La noche de este miércoles, cientos de seguidores de la Bicolor se concentraron frente a la Federación Nacional de Futbol (Fedefut), en la zona 15 capitalina, donde el equipo se encuentra hospedado, para mostrar su respaldo y alentar a los jugadores previo al trascendental encuentro.

¡Guate, Guate de mi vida, dame la alegría de ir al Mundial!”, coreaban los aficionados, que entre vuvuzelas, tambores, trompetas, banderas y cánticos encendieron el ambiente frente al edificio de la Fedefut, convertido por unas horas en el epicentro de la emoción tricolor.

Según estimaciones, al menos mil personas se dieron cita en el lugar para expresar su apoyo incondicional a los 26 jugadores convocados por el técnico Luis Fernando Tena, quienes observaron desde las ventanas el entusiasmo del público.

El ambiente fue una mezcla de esperanza, orgullo y fe. Los seguidores hicieron retumbar el aire capitalino con gritos de aliento, conscientes de que el duelo ante Panamá podría ser uno de los partidos más importantes en la era de Tena y un paso decisivo hacia el sueño de la primera clasificación mundialista.

Guatemala llega a este encuentro impulsada no solo por su rendimiento en la cancha, sino también por la energía de una afición que nunca deja de creer.

Seguidores de Guatemala muestran su respaldo total en el sueño mundialista.
La afición portó con orugllo la bandera de Guatemala.

