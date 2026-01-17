Guatemala cae 0-1 ante Canadá en su primer partido del nuevo ciclo de Luis Fernando Tena

Guatemala inició con derrota el nuevo ciclo de preparación bajo la dirección de Luis Fernando Tena. La Bicolor cayó 1-0 ante Canadá este sábado 17 de enero en el BMO Stadium de Los Ángeles, California, en un partido amistoso que sirvió de primera prueba para el técnico mexicano.

El encuentro marcó el inicio de un proceso de cuatro años para la Selección Nacional tras no clasificar al Mundial 2026. Luis Fernando Tena busca reconstruir al equipo con la mirada puesta en las eliminatorias rumbo al Mundial 2030, donde Guatemala intentará clasificar por primera ocasión a una Copa del Mundo.

Canadá, clasificado automáticamente al Mundial 2026 como país sede, utilizó el amistoso para foguearse y mantener ritmo competitivo. Los canadienses presentaron su selección B con jugadores jóvenes y elementos de menor rodaje y que militan en el futbol de Norteamérica, ya que, por ser fecha Fifa, los jugadores que militan en el futbol europeo no pudieron estar, pero igual lograron imponerse ante Guatemala.

El partido también significó el debut de Marvin Alexánder Ávila con la selección absoluta. Con apenas 17 años, el joven delantero recién fichado por Sao Paulo de Brasil cumplió el sueño de vestir la camiseta de la Bicolor.

Primer tiempo parejo

El partido arrancó sin un claro dominador en los primeros minutos. Guatemala y Canadá se repartieron la posesión del balón en un inicio parejo donde ninguno de los dos equipos logró generar peligro real sobre las porterías rivales.

Al minuto 20 se produjo la primera discusión del partido. Jugadores de Guatemala y Canadá se repartieron empujones tras una falta sobre Marvin Ávila, generando tensión en el encuentro. El árbitro tuvo que intervenir para calmar los ánimos de ambos planteles.

El portero guatemalteco Kenderson Navarro se convirtió en figura al minuto 43 cuando realizó una doble intervención espectacular para evitar el gol de Canadá en los minutos finales del primer tiempo. Sus atajadas mantuvieron el cero en el marcador.

Canadá sentencia en el segundo tiempo

El segundo tiempo comenzó con Guatemala buscando ser más protagonista. Al minuto 48, Matt Evans tuvo una clara oportunidad con un tiro que se fue apenas a un lado de la portería canadiense.

Kenderson Navarro volvió a salvar a Guatemala al minuto 58. El portero nacional realizó otra gran atajada para mantener vivo a su equipo cuando Canadá había generado otra ocasión clara de gol en el área chapina.

Sin embargo, al minuto 65 llegó el tanto canadiense que sentenció el partido. Jacen Russell-Rowe abrió el marcador para Canadá con un cabezazo perfecto tras un centro de Malik Henry, poniendo el 1-0 sobre Guatemala. El gol rompió el equilibrio del encuentro y dio la victoria a los norteamericanos.

Inicio del nuevo proceso

Guatemala finaliza su primer compromiso del 2026 con derrota. Luis Fernando Tena tendrá mucho trabajo por delante en este nuevo ciclo. El técnico mexicano deberá encontrar el once ideal y desarrollar un estilo de juego que permita a Guatemala competir al más alto nivel en la región de Concacaf. El camino hacia el Mundial 2030 comienza ahora, y este amistoso fue apenas el primer paso de un largo proceso de cuatro años.