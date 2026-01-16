Guatemala vs Canadá: Tena asegura que llegan al fogueo con el objetivo de ganar y agradar

Luis Fernando Tena compareció este viernes en la sala de prensa del estadio BMO, donde analizó el compromiso que sostendrá la Selección de Guatemala frente a Canadá, en un duelo que marcará el inicio competitivo del combinado nacional en 2026.

La Selección de Guatemala se medirá este sábado 17 de enero a Canadá, en el primer partido del año para el conjunto dirigido por Tena, tras la frustrada eliminatoria rumbo al Mundial 2026.

Canadá, uno de los países anfitriones de la próxima Copa del Mundo junto a Estados Unidos y México, continúa afinando detalles de cara al torneo, en el que quedó ubicado en el grupo B junto a Catar, Suiza y un rival que se definirá a través de los repechajes.

El encuentro se disputará en el estadio BMO, ubicado en Los Ángeles, California, casa del Los Angeles FC de la Major League Soccer, con capacidad para aproximadamente 22 mil espectadores.

Este viernes, el combinado guatemalteco realizó su entrenamiento oficial en el escenario del partido, donde espera contar con el respaldo de la afición, tal como ocurrió en la Copa Oro 2025, certamen en el que la Bicolor finalizó en la tercera posición.

Durante la conferencia de prensa previa al encuentro, Tena destacó el nivel del rival y la seriedad con la que Canadá se prepara para su Mundial.

“No podemos dejar de recordar el partido de junio en la Copa Oro, donde llegamos hasta los penales y logramos la victoria”, señaló el estratega, en referencia al duelo de cuartos de final del torneo de Concacaf.

Pedro Altán durante el trabajo en el estadio MBO en Los Ángeles California. (Foto JA Masters Events).

“Canadá se prepara para su Mundial en casa y viene trabajando con mucha seriedad. Sabemos que será un partido fuerte, pero nosotros venimos con la intención de ganar y agradar”, concluyó.

El duelo ante Canadá representará una prueba exigente para Guatemala, no solo por la jerarquía del rival, sino también por el momento de transición que vive la Bicolor, que arranca un nuevo proceso al mando de Luis Fernando Tena.