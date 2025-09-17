Guatemala enfrentará a Brasil en el debut de la Copa de Naciones de Futsal de Brasilia 2025

La Selección Nacional de Futbol Sala se prepara para iniciar su participación en la Copa de Naciones de Futsal Brasilia 2025, un torneo de carácter amistoso en el que la Bicolor se enfrentará a combinados de gran peso y jerarquía a nivel mundial.

Este certamen servirá como preparación para los XII Juegos Centroamericanos, que se disputarán próximamente en territorio nacional.

La Azul y Blanco se alista para su debut este jueves, cuando el combinado dirigido por Eduardo “Zancudo” Estrada se mida ante el cuadro local, la selección de Brasil.

El torneo se disputará del 17 al 21 de septiembre en el Gimnasio BRB Nilson Nelson, con la participación de seis selecciones: Brasil, Guatemala, Francia, Paraguay, Costa Rica y Polonia.

Los equipos estarán divididos en dos grupos:

Grupo A : Guatemala, Polonia y Brasil.

: Guatemala, Polonia y Brasil. Grupo B: Paraguay, Francia y Costa Rica.

Este formato promete un torneo de alta calidad y buen fútbol, gracias al nivel de las escuadras participantes.

Tras la fase de grupos, se disputarán los encuentros por el quinto y sexto lugar, así como las semifinales el sábado 20. La gran final y el partido por el tercer y cuarto puesto se jugarán el domingo 21.

Calendario de la Azul y Blanco

Jueves 18 de septiembre Guatemala vs. Brasil 17: 15 horas.

Viernes 19 de septiembre Guatemala vs. Polonia 15:00 horas.

Convocatoria de Eduardo " Zancudo " Estrada