Guatemala golea 6-0 a Granada y da un paso decisivo hacia la siguiente fase del Premundial Concacaf W

La Selección Mayor Femenina de Guatemala goleó 6-0 a Granada este sábado en el estadio Cementos Progreso, en partido correspondiente al Campeonato Femenino de Concacaf, válido por la eliminatoria rumbo a la Copa del Mundo Femenina de Brasil 2027. Con este resultado, la Bicolor lidera el grupo C con 6 puntos, acumula 10 goles a favor y uno en contra en el proceso mundialista.

El triunfo consolida a Guatemala en el Grupo, donde únicamente el primer lugar avanzará a la siguiente fase. Las dirigidas por Karla Maya llegaban al partido con tres puntos tras vencer 4-1 a Bermudas en diciembre de 2025, y con este resultado amplían su diferencia de goles en una llave donde Costa Rica y Bermudas también suman tres unidades.

Granada, por su parte, se mantiene con cero puntos en el grupo y con este resultado queda prácticamente eliminada de cualquier opción de avanzar a la siguiente ronda del proceso clasificatorio al Mundial de Brasil 2027, que se disputará con 32 selecciones.

Guatemala disputará su próximo encuentro en esta ventana internacional ante Islas Caimán. La Bicolor llega a ese partido con la ventaja anímica y futbolística de una goleada contundente.

Los goles de la Bicolor

Samantha López abrió el marcador al minuto 6 con asistencia de Andrea Álvarez. Dina Polanco amplió la ventaja al minuto 23 para poner el 2-0, y Andrea Álvarez anotó el tercero al minuto 29 con asistencia de Aisha Solórzano.

Antes del descanso, Ana Lucía Martínez anotó el cuarto gol en el tiempo de reposición del primer tiempo para cerrar una primera mitad dominante de la Bicolor. Los primeros 45 minutos dejaron a Guatemala con una ventaja inapelable en el marcador.

En el complemento, el dominio continuó. Elizabeth Estrada anotó el quinto al minuto 47 de tiro libre, y dos minutos después Aisha Solórzano cerró la cuenta con el sexto gol con asistencia de Dina Polanco para establecer el marcador definitivo de 6-0.

La selección de Guatemala contó con la presencia de sus legionarias, entre ellas Ana Lucía Martínez, quien milita en Cruz Azul Femenil de la Liga MX, y mostró una contundencia ofensiva que la posiciona como la selección más sólida del Grupo C hasta el momento.

Con 6 puntos y una diferencia de goles de +9, Guatemala se afianza como líder del Grupo C y mantiene el paso firme en su búsqueda de la histórica clasificación a su primer Mundial Femenino. El siguiente reto para la Bicolor de Karla Maya será ante Islas Caimán, partido en el que buscará continuar sumando de tres en tres para asegurar el primer lugar del grupo.