Guatemala sueña con otro Mundial Sub-20: así fueron sus históricas clasificaciones ante Estados Unidos y México

La Selección de Guatemala tendrá esta noche una nueva oportunidad de escribir un capítulo destacado en su historia. El estadio Universitario BUAP, en Puebla, México, será el escenario donde la Bicolor Sub-20 enfrentará a Estados Unidos por uno de los boletos para la Copa Mundial Sub-20 de Uzbekistán y Azerbaiyán 2027, con la posibilidad de lograr la tercera clasificación mundialista de su historia en esta categoría.

El desafío no será sencillo. Estados Unidos dominó su grupo con autoridad, obtuvo puntuación perfecta y llega como uno de los principales favoritos para conquistar el Campeonato Sub-20 de la Concacaf. Guatemala, por su parte, tuvo un recorrido más complicado. Con una victoria y dos derrotas en la fase de grupos, avanzó como uno de los mejores terceros lugares y ahora deberá mostrar su mejor versión para mantener vivo el sueño de clasificar.

Sin embargo, la Azul y Blanco ha demostrado a lo largo de los años que sabe crecer en los momentos decisivos. Las dos únicas ocasiones en que clasificó a una Copa Mundial Sub-20 tuvo que eliminar a una de las principales potencias de la región, con lo que firmó dos de las gestas más importantes del futbol guatemalteco.

La primera clasificación llegó en el Premundial del 2011, disputado en Guatemala. Aquella generación, dirigida por Ever Hugo Almeida, hizo historia al derrotar 2-1 a Estados Unidos en el estadio Doroteo Guamuch Flores, antes llamado Mateo Flores. Los goles de Gerson Lima y Henry López aseguraron el primer boleto mundialista para Guatemala en una categoría masculina de la Fifa. Posteriormente, la selección participó en la Copa Mundial Sub-20 de Colombia 2011, donde alcanzó los octavos de final.

Once años después llegó otra clasificación histórica. En el Campeonato Sub-20 de la Concacaf del 2022, disputado en Honduras y clasificatorio para el Mundial de Indonesia 2023, que posteriormente se celebró en Argentina, Guatemala volvió a sorprender.

Bajo la dirección del mexicano Rafael Loredo, la Bicolor consiguió el segundo boleto mundialista de la categoría. En los cuartos de final enfrentó a México, uno de los favoritos del torneo. Tras empatar 1-1 en el tiempo reglamentario, la clasificación se definió en una tanda de penales. Guatemala mostró carácter y precisión para imponerse desde los once metros y asegurar su participación en la Copa Mundial Sub-20 de Argentina 2023, con una destacada actuación del portero Jorge Moreno.

Esos antecedentes alimentan la esperanza de una afición que aspira a volver a ver a Guatemala entre las mejores selecciones juveniles del mundo. La historia demuestra que, cuando la Azul y Blanco ha estado contra las cuerdas, ha encontrado la manera de sorprender.

La misión es clara: recuperar la solidez defensiva, corregir los errores que costaron puntos en la fase de grupos y competir con personalidad durante los 90 minutos. Frente al rival más exigente del torneo, Guatemala necesitará un desempeño cercano a la perfección para mantener vivo el sueño mundialista.

La historia ya favoreció a la Bicolor cuando eliminó a Estados Unidos en el 2011 y cuando dejó fuera a México en el 2022 para clasificar al Mundial de Argentina 2023. Ahora, una nueva generación tiene la oportunidad de sumarse a ese legado. Si supera a Estados Unidos, Guatemala asegurará su presencia en la Copa Mundial Sub-20 de Uzbekistán y Azerbaiyán 2027 y buscará escribir otro capítulo memorable para el futbol nacional.