Guatemala vence 3-0 a Panamá en la última jornada y avanza a la final del Torneo U-16 UNCAF FIFA

Fútbol Nacional

Guatemala vence 3-0 a Panamá en la última jornada y avanza a la final del Torneo U-16 UNCAF FIFA

La Selección Sub-16 de Guatemala selló su clasificación a la gran final del Torneo U-16 UNCAF de la FIFA, que se disputa en territorio nacional, tras imponerse con autoridad 3-0 a Panamá en la última jornada de la fase de grupos.

|

time-clock

La Selección Nacional ganó 3-0 en la última jornada ante Panamá. (Foto: Prensa Libre, Fedefut)

La Selección Sub-16 de Guatemala selló su clasificación a la gran final del Torneo U-16 UNCAF de la FIFA, que se disputa en territorio nacional, tras imponerse con autoridad 3-0 a Panamá en la última jornada de la fase de grupos. Con este triunfo, los dirigidos por Willy Coito Oliveira confirman su crecimiento en la competencia y sueñan con quedarse con el título en casa.

El camino de los chapines no fue sencillo. En el debut sufrieron una derrota ajustada de 1-0 ante Cuba, resultado que encendió las alarmas y los obligó a reaccionar en las siguientes jornadas.

Fue entonces cuando apareció el carácter del equipo, que en la segunda fecha logró remontar a Nicaragua con marcador de 2-1, manteniendo vivas sus aspiraciones de avanzar.

Ya en la tercera y decisiva jornada, Guatemala mostró su mejor versión frente a Panamá. Con un juego ofensivo y efectivo, los juveniles nacionales controlaron el encuentro y lograron imponerse con claridad. El 3-0 no solo significó una victoria, sino también la confirmación de que el equipo ha ido de menos a más en el torneo.

LECTURAS RELACIONADAS

Comunicaciones cayó frente a Mixco 1-0 con un gol agónico de Gabriel Arce

chevron-right

Cristian Hernández tras la derrota en el Derbi de la capital: “Nos vamos con bronca, pero no hay excusas”

chevron-right

El trabajo del técnico Willy Coito Oliveira ha sido fundamental para potenciar a un grupo de jóvenes que han demostrado talento y personalidad dentro del terreno de juego.

Figuras emergentes como Matías Micheo, Sebastián Morán y Jorge De León se han destacado a lo largo del certamen, convirtiéndose en nombres a seguir en el futuro inmediato del fútbol guatemalteco.

La clasificación a la final genera ilusión en la afición, que ha acompañado a la Selección en cada partido, convirtiendo los estadios en un escenario de apoyo constante para los chapines. El sueño de ver a Guatemala levantar el trofeo en su propio país está más cerca que nunca.

Con esta victoria, la Sub-16 nacional demuestra que tiene un proceso sólido y con proyección. Ahora, la mirada está puesta en la gran final, donde buscarán redondear el trabajo realizado y coronar con un título un torneo que ya dejó muestras de esperanza para el futuro del balompié guatemalteco.

ESCRITO POR:

Miguel Linares

Lee más artículos de Miguel Linares

ARCHIVADO EN:

Deportes Futbol nacional Selección Nacional Uncaf 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS