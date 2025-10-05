Fútbol Nacional
Guatemala vence 3-0 a Panamá en la última jornada y avanza a la final del Torneo U-16 UNCAF FIFA
La Selección Sub-16 de Guatemala selló su clasificación a la gran final del Torneo U-16 UNCAF de la FIFA, que se disputa en territorio nacional, tras imponerse con autoridad 3-0 a Panamá en la última jornada de la fase de grupos.
La Selección Nacional ganó 3-0 en la última jornada ante Panamá. (Foto: Prensa Libre, Fedefut)
El camino de los chapines no fue sencillo. En el debut sufrieron una derrota ajustada de 1-0 ante Cuba, resultado que encendió las alarmas y los obligó a reaccionar en las siguientes jornadas.
Fue entonces cuando apareció el carácter del equipo, que en la segunda fecha logró remontar a Nicaragua con marcador de 2-1, manteniendo vivas sus aspiraciones de avanzar.
Ya en la tercera y decisiva jornada, Guatemala mostró su mejor versión frente a Panamá. Con un juego ofensivo y efectivo, los juveniles nacionales controlaron el encuentro y lograron imponerse con claridad. El 3-0 no solo significó una victoria, sino también la confirmación de que el equipo ha ido de menos a más en el torneo.
El trabajo del técnico Willy Coito Oliveira ha sido fundamental para potenciar a un grupo de jóvenes que han demostrado talento y personalidad dentro del terreno de juego.
Figuras emergentes como Matías Micheo, Sebastián Morán y Jorge De León se han destacado a lo largo del certamen, convirtiéndose en nombres a seguir en el futuro inmediato del fútbol guatemalteco.
#SeleSub17 | ⏱️FINALIZA PARTIDO— FFG🇬🇹 (@fedefut_oficial) October 5, 2025
🏆Torneo U16 UNCAF FIFA Forward
🇬🇹¡VAMOS GUATE! ¡VICTORIA PARA LA SELE!
🇬🇹Guatemala (3) 🆚 (0) ᴘᴀɴᴀᴍᴀ́🇵🇦
⚽️Marcos Diaz
⚽️Sebastián Moran
⚽️Jorge De León
🏟️ Centro Deportivo Ernesto Villa#VamosGuate #ModoSelección 💪🇬🇹⚽️💙 pic.twitter.com/9AQqhHxFQg
La clasificación a la final genera ilusión en la afición, que ha acompañado a la Selección en cada partido, convirtiendo los estadios en un escenario de apoyo constante para los chapines. El sueño de ver a Guatemala levantar el trofeo en su propio país está más cerca que nunca.
Con esta victoria, la Sub-16 nacional demuestra que tiene un proceso sólido y con proyección. Ahora, la mirada está puesta en la gran final, donde buscarán redondear el trabajo realizado y coronar con un título un torneo que ya dejó muestras de esperanza para el futuro del balompié guatemalteco.