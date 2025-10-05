Guatemala vence 3-0 a Panamá en la última jornada y avanza a la final del Torneo U-16 UNCAF FIFA

La Selección Sub-16 de Guatemala selló su clasificación a la gran final del Torneo U-16 UNCAF de la FIFA, que se disputa en territorio nacional, tras imponerse con autoridad 3-0 a Panamá en la última jornada de la fase de grupos. Con este triunfo, los dirigidos por Willy Coito Oliveira confirman su crecimiento en la competencia y sueñan con quedarse con el título en casa.

El camino de los chapines no fue sencillo. En el debut sufrieron una derrota ajustada de 1-0 ante Cuba, resultado que encendió las alarmas y los obligó a reaccionar en las siguientes jornadas.

Fue entonces cuando apareció el carácter del equipo, que en la segunda fecha logró remontar a Nicaragua con marcador de 2-1, manteniendo vivas sus aspiraciones de avanzar.

Ya en la tercera y decisiva jornada, Guatemala mostró su mejor versión frente a Panamá. Con un juego ofensivo y efectivo, los juveniles nacionales controlaron el encuentro y lograron imponerse con claridad. El 3-0 no solo significó una victoria, sino también la confirmación de que el equipo ha ido de menos a más en el torneo.

El trabajo del técnico Willy Coito Oliveira ha sido fundamental para potenciar a un grupo de jóvenes que han demostrado talento y personalidad dentro del terreno de juego.

Figuras emergentes como Matías Micheo, Sebastián Morán y Jorge De León se han destacado a lo largo del certamen, convirtiéndose en nombres a seguir en el futuro inmediato del fútbol guatemalteco.

#SeleSub17 | ⏱️FINALIZA PARTIDO

🏆Torneo U16 UNCAF FIFA Forward



🇬🇹¡VAMOS GUATE! ¡VICTORIA PARA LA SELE!



🇬🇹Guatemala (3) 🆚 (0) ᴘᴀɴᴀᴍᴀ́🇵🇦

⚽️Marcos Diaz

⚽️Sebastián Moran

⚽️Jorge De León



🏟️ Centro Deportivo Ernesto Villa#VamosGuate #ModoSelección 💪🇬🇹⚽️💙 pic.twitter.com/9AQqhHxFQg — FFG🇬🇹 (@fedefut_oficial) October 5, 2025

La clasificación a la final genera ilusión en la afición, que ha acompañado a la Selección en cada partido, convirtiendo los estadios en un escenario de apoyo constante para los chapines. El sueño de ver a Guatemala levantar el trofeo en su propio país está más cerca que nunca.

Con esta victoria, la Sub-16 nacional demuestra que tiene un proceso sólido y con proyección. Ahora, la mirada está puesta en la gran final, donde buscarán redondear el trabajo realizado y coronar con un título un torneo que ya dejó muestras de esperanza para el futuro del balompié guatemalteco.