Guatemala vs. Argelia: ambas selecciones ya se encuentran en territorio italiano

La Selección de Guatemala ya se encuentra en suelo europeo tras un extenso viaje que inició en la madrugada del lunes 23 de marzo. La delegación guatemalteca, que viaja bajo el mando de Salvador Reyes en sustitución de Luis Fernando Tena, completó más de 24 horas de travesía antes de arribar a Génova, Italia, ciudad que será sede del amistoso ante Argelia este viernes 27 de marzo.

El itinerario guatemalteco contempló varias escalas. La azul y blanco partió hacia Colombia como primera parada, luego cruzó el Atlántico con destino a Madrid, España, y finalmente continuó hacia Milán, desde donde el grupo tomó un tren directo hasta Génova, llegando en horas de la noche del martes en horario italiano.

El caso de Argelia fue muy diferente. Los africanos tienen una ventaja geográfica clara: la distancia entre Italia y Argelia es de aproximadamente 1,000 kilómetros, con vuelos directos que no superan las cinco horas de trayecto. El conjunto argelino llegó por la mañana del lunes y realizó sus primeros entrenamientos en Turín antes de desplazarse a la ciudad sede del partido.

El escenario y el rival

Este miércoles 25 de marzo, Guatemala comenzará su preparación en territorio genovés, afinando los últimos detalles de cara al enfrentamiento. El rival africano llega con figuras de amplia trayectoria en el fútbol europeo, entre las que destacan Riyad Mahrez y Houssem Aouar, lo que garantiza una prueba exigente para la bicolor.

El encuentro se disputará en el histórico Estadio Luigi Ferraris, uno de los estadios más emblemáticos y antiguos del fútbol italiano. Un escenario de lujo para un partido que Guatemala tomará como vitrina internacional y como parte del proceso de construcción rumbo al Mundial 2030. El partido está programado para las 13:30 horas en horario guatemalteco 21:30 horas en el horario local.

El duelo ante Argelia será el segundo partido amistoso que disputará la Selección de Guatemala en lo que va de 2026. El primero fue en enero ante Canadá, compromiso en el que la bicolor cayó por la mínima diferencia de 1-0. Ahora, ante un rival mundialista y en territorio europeo, la azul y blanco buscará dar un paso adelante y seguir sumando experiencia.