Guatemala vs. Argelia: el posible once de la bicolor para el amistoso en Italia

La Selección de Guatemala se alista para su compromiso ante Argelia este viernes 27 de marzo en el Estadio Luigi Ferraris de Génova, Italia, a las 13:30 horas en horario guatemalteco. Salvador "Chava" Reyes, quien asumió el mando del equipo en sustitución de Luis Fernando Tena, dirigirá a la bicolor en un partido que promete ser una prueba exigente ante una selección mundialista.

Entre las novedades más llamativas del posible once aparece la presencia de Marcelo Hernández en la defensa central, uno de los tres jóvenes que apuntan a debutar con el equipo mayor en este compromiso junto a Diego Fernández y Daniel Méndez. El defensa del Cartaginés de Costa Rica podría vivir su estreno absoluto con la bicolor desde el primer minuto en un escenario de alto nivel europeo.

También destaca la presencia de Darwin Lom como punta de lanza, quien llega en un gran momento tras ser figura en las últimas semanas con The Strongest de Bolivia. Por su parte, el joven Olger Escobar del CF Montréal buscará brillar nuevamente con la azul y blanco desde la mediapunta en lo que se perfila como un once con mezcla de experiencia y juventud.

El posible once de Guatemala

Portero: Kenderson Navarro (CSD Municipal)

Defensas: Allen Yanes (Deportivo Mixco), José Carlos Pinto (Comunicaciones), Marcelo Hernández (Cartaginés), José Morales (CSD Municipal)

Contenciones: Stheven Robles (Comunicaciones), José Mario Rosales (Antigua GFC)

Extremos/Mediapuntas: Rudy Muñoz (CSD Municipal), Olger Escobar (CF Montréal), Óscar Santis (Antigua GFC)

Delantero centro: Darwin Lom (The Strongest)

Uno de los aspectos más destacados de esta alineación es la titularidad de Kenderson Navarro bajo los tres palos. El portero de CSD Municipal desplaza a Nicholas Hagen, habitual titular de la bicolor, quien ha perdido protagonismo en su club Columbus Crew de la MLS al acumular pocos minutos en cancha. Navarro, en cambio, llega siendo titular indiscutible en su equipo, lo que le valió la confianza de Reyes y Luis Fernando Tena para este compromiso.

En la línea defensiva, la posible titularidad de Marcelo Hernández es otro de los puntos de atención. El central de 20 años que milita en el Cartaginés de Costa Rica podría vivir su debut con la selección mayor desde el arranque, acompañado por el experimentado José Carlos Pinto como capitán de la bicolor en el centro de la defensa. Completan el bloque defensivo Allen Yanes por la derecha y José Morales por la izquierda, con tres de los cuatro defensas pertenecientes a clubes de la Liga Nacional guatemalteca.