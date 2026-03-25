Selección de Guatemala: Así es el centenario estadio Luigi Ferraris, donde la Bicolor enfrentará a Argelia

La selección nacional de Guatemala disputará un amistoso internacional este viernes, en el marco de la fecha FIFA , cuando se enfrente por primera vez a su similar de Argelia.

El combinado chapín será dirigido por el técnico mexicano Salvador “Chava” Reyes, en sustitución de Fernando Tena, quien no estará al frente de la Bicolor por motivos de salud. El encuentro representa una prueba de alta exigencia ante un rival africano y servirá como un importante parámetro para evaluar el nivel del equipo guatemalteco.

El encuentro se disputará en el estadio Luigi Ferraris, ubicado en Génova, Italia, uno de los recintos más antiguos del futbol europeo. Este estadio, también conocido como “Marassi”, por el barrio en el que se encuentra, es considerado el más antiguo en funcionamiento en el país de la bota.

El Luigi Ferraris cuenta con una capacidad superior a 36,000 espectadores y es sede de dos clubes históricos del fútbol italiano: el Genoa CFC, de la Serie A, y la UC Sampdoria, de la Serie B. Ambos equipos comparten el recinto.

El estadio fue inaugurado en 1911 con una capacidad inicial para unos 22,000 aficionados. Posteriormente, previo al Mundial de Italia 1934, el inmueble fue ampliado a más de 30,000 espectadores. Antes del Mundial de Italia 1990, fue remodelado hasta alcanzar su capacidad actual.

Graderío del Luigi Ferraris. (Foto Prensa Libre: EFE).

El Luigi Ferraris ha sido sede mundialista en dos ocasiones. Su participación más reciente fue en Italia 1990, torneo que coronó campeón a Alemania . En esa edición, el estadio albergó varios encuentros, entre ellos Costa Rica-Escocia, Suecia-Escocia, Suecia-Costa Rica e Irlanda-Rumanía.

Uno de los eventos más representativos del estadio es el Derby della Lanterna, el enfrentamiento entre el Genoa y la Sampdoria. Este clásico toma su nombre de la Torre della Lanterna, faro histórico del puerto de Génova.

Estadio Luigi Ferraris. (Foto Prensa Libre: EFE).

En sus primeros años, el estadio contaba con una pista de atletismo, que fue eliminada para dar paso a una estructura enfocada en el futbol y mayor cercanía entre la cancha y las gradas. De esta manera, Guatemala enfrentará a Argelia en un escenario con tradición, en una oportunidad.