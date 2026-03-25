Guatemala vs Argelia: el historial de la Azul y Blanco ante selecciones africanas

La selección nacional de Guatemala disputará el viernes un partido amistoso correspondiente a la fecha FIFA de marzo, cuando se mida contra Argelia, selección clasificada a la Copa del Mundo 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

El encuentro representa una prueba de alto nivel para la Bicolor, que viajo con una convocatoria de 21 futbolistas. El equipo será dirigido de forma interina por el técnico mexicano Salvador “Chava” Reyes, quien asumirá el mando debido a la ausencia de Luis Fernando Tena, quien fue sometido a una intervención quirúrgica en días recientes.

El partido se disputará en Italia, específicamente en Génova, en el estadio Luigi Ferraris, donde Guatemala buscará realizar un buen encuentro y, de ser posible, conseguir un resultado favorable ante un rival de nivel mundialista.

Este será el segundo partido de Guatemala en 2026, luego del amistoso disputado en enero ante Canadá, en el que la Bicolor cayó por la mínima diferencia.

Antecedentes de Guatemala frente a selecciones africanas

El enfrentamiento ante Argelia marcará la cuarta ocasión en la que la Selección Nacional de Guatemala se mida frente a un combinado africano. Hasta ahora, los antecedentes no han sido favorables para el conjunto chapín, con un balance de dos derrotas y un empate.

El primer antecedente: Zambia en Seúl 1988

La primera vez que Guatemala enfrentó a una selección africana fue en 1988, durante los Juegos Olímpicos de Seúl. La Bicolor se midió a Zambia en el partido correspondiente a la tercera jornada del torneo, disputado el 21 de septiembre, con una derrota contundente de 4-0.

En ese certamen olímpico, Guatemala no logró sumar puntos, ya que también cayó en sus otros dos compromisos frente a Irak e Italia, cerrando así su participación con tres derrotas.

En aquella selección olímpica figuraban jugadores como Byron Pérez, Víctor Monzón, Ricardo Jerez (padre), Julio Rodas, Allan Wellmann y Juan Manuel Funes, quienes formaron parte del plantel que representó al país en esa histórica participación.

El empate ante Sudáfrica en la Copa Oro 2005

El segundo antecedente frente a un equipo africano se registró 17 años después, en 2005, cuando Guatemala se enfrentó a Sudáfrica en la Copa Oro, torneo disputado en Estados Unidos.

La Bicolor integró el Grupo C junto a México, Jamaica y Sudáfrica. El partido frente a los africanos se jugó el 13 de julio y finalizó con empate 1-1. El gol guatemalteco fue obra de Gonzalo “El Avioncito” Romero, al minuto 36, mientras que Siyabonga Nkosi igualó el marcador para los sudafricanos antes del descanso. Ese encuentro representa hasta hoy el único resultado positivo de Guatemala frente a una selección del continente africano.

La goleada en 2010 y el escándalo posterior

El último enfrentamiento ante un rival africano ocurrió en 2010, nuevamente frente a Sudáfrica, en un partido amistoso de preparación rumbo al Mundial celebrado en ese país. El encuentro se disputó el 31 de mayo y terminó con una goleada 5-0 a favor de los Bafana Bafana.

Los goles sudafricanos fueron anotados por Katlego Mphela, quien marcó un doblete desde el punto penal, además de Letsholonyane, Moriri y Parker, quien cerró la cuenta.

Meses después de ese compromiso salió a la luz el escándalo de los amaños de partidos, un episodio oscuro en la historia del fútbol guatemalteco. Como consecuencia, fueron suspendidos tres jugadores de la Bicolor siendo Gustavo Cabrera, Guillermo Ramírez y Wilson Flores.

Un reto de alto nivel para la Bicolor

Ahora, Guatemala volverá a enfrentarse a una selección africana, esta vez ante Argelia, un rival de mayor nivel en comparación con los anteriores. El combinado argelino cuenta con futbolistas como Riyad Mahrez, Amine Amoura, Houssem Aouar y Luca Zidane, por lo que el partido representa una prueba exigente para el equipo nacional.

Guatemala buscará mejorar su historial frente a selecciones africanas, ya que hasta ahora registra un empate y dos derrotas, con 10 goles recibidos y uno anotado. El duelo ante un rival mundialista se presenta como una oportunidad para evaluar al plantel.