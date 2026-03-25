Luis Fernando Tena, el gran ausente de la Bicolor: este es su estado de salud

Después de quedar fuera de la Copa del Mundo 2026, la Selección Nacional de Futbol de Guatemala no tiene más opción que conformarse con ser sparring de conjuntos nacionales que sí estarán en la máxima fiesta del balompié.

El camino en el 2026 comenzó para la Bicolor con el partido contra Canadá, el 17 de enero, luego de que se confirmara la continuidad del técnico Luis Fernando Tena al frente del equipo nacional.

El duelo ante el conjunto norteamericano, uno de los países sedes de la cita mundialista, significó el partido número 60 para Tena en el banquillo guatemalteco y su derrota número 22.

La Federación Guatemalteca de Futbol (Fedefut) y el técnico mexicano buscan aprovechar las fechas oficiales de la Fifa previas al Mundial para foguear al equipo, evaluar nuevas opciones y dar forma a la segunda etapa del proceso de Tena con la Bicolor. La competencia oficial para Guatemala comenzará en septiembre, cuando arranque la Liga de Naciones de la Concacaf.

Actualmente, Guatemala está por afrontar su segundo partido amistoso del año, programado para este viernes contra Argelia, selección clasificada al Mundial. El encuentro se disputará en el estadio Luigi Ferraris, en Génova, Italia.

Bicolor, sin su líder

La Sele ya se encuentra en suelo europeo con 21 jugadores a disposición para ultimar detalles, de cara al compromiso frente a los magrebíes. Sin embargo, la delegación nacional no viajó completa y lo hizo sin su principal referente.

Por primera vez desde que asumió el cargo, Luis Fernando Tena no estará presente en el banquillo de la selección. El técnico mexicano ha sufrido quebrantos de salud en las últimas semanas, situación que lo obligó a regresar a su país para iniciar tratamiento.

Recientemente, Tena fue intervenido quirúrgicamente, se encuentra estable y está en proceso de recuperación en su hogar, mientras cumple con las indicaciones médicas y sigue a la espera de recibir el alta que le permita reincorporarse a sus funciones.

“El domingo salió del hospital, pero sigue en tratamiento por unas bacterias tras su operación de la vesícula. Ahora se encuentra en su casa y su regreso dependerá del alta médica”, confirmó Gerardo Paiz, presidente de la Fedefut.

Asimismo, Paiz aclaró que, ante la ausencia del entrenador, su compatriota y asistente, Salvador Reyes, será el encargado de dirigir a la Azul y Blanco en el amistoso contra Argelia y de mantenerse al frente del grupo, mientras Tena completa su recuperación.