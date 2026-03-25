Olger Escobar: “Recibo mucho cariño de Guatemala, eso me ayuda a ser el jugador que soy”

Olger Escobar tiene apenas 19 años, pero ya sabe lo que es ser referente. El extremo derecho del CF Montréal de la MLS es uno de los jugadores más jóvenes y prometedores del proceso de Luis Fernando Tena, habiendo sido parte de todas las eliminatorias mundialistas disputadas en 2025. Ahora, convocado nuevamente, el joven legionario habló sobre lo que significa para él vestir la camiseta de Guatemala.

"Recibo mucho cariño de Guatemala, eso me ayuda a ser la persona y el jugador que soy", expresó Escobar, con palabras que reflejan la conexión especial que mantiene con el país desde la distancia.

Y ese cariño no solo llega desde Guatemala. Escobar también lo vive de cerca en Canadá, donde la comunidad guatemalteca lo ha hecho sentir en casa. "A veces en mis juegos con el club aquí en Canadá me encuentro con guatemaltecos que se acercan a saludarme, y siempre me da gusto ver que hay guatemaltecos en todas partes apoyando", comentó el delantero, quien encuentra en ese respaldo una motivación adicional para seguir creciendo.

Una promesa que ya deja huella

Olger Escobar no es solo una promesa en el papel. El joven ha anotado tanto para su club como para la Selección Mayor, consolidándose como uno de los jugadores con más proyección del fútbol guatemalteco. Su capacidad para desequilibrar por la banda derecha y su instinto goleador lo han convertido en una pieza importante dentro del esquema de la bicolor.

El propio CF Montréal ha respaldado cada convocatoria de su jugador con mensajes de apoyo y felicitaciones, reconociendo el mérito de que uno de los suyos siga siendo llamado para representar a su país en compromisos internacionales de alto nivel.

Esta vez, Escobar viajó con la delegación guatemalteca a Génova, Italia, donde el viernes 27 de marzo la azul y blanco medirá fuerzas ante Argelia, selección clasificada al Mundial 2026. Un escenario exigente para un jugador joven que, partido a partido, sigue demostrando que el cariño de Guatemala que tanto menciona lo lleva siempre puesto.