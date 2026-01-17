Guatemala vs. Canadá: hora y dónde ver el encuentro amistoso de la Azul y Blanco

La Selección Nacional de Guatemala disputa hoy un partido amistoso de preparación ante su similar de Canadá en el BMO Stadium de Los Ángeles, California, en lo que será el primer encuentro del 2026 para el combinado nacional.

El encuentro será una oportunidad para que el técnico Luis Fernando Tena evalúe a sus convocados y continúe con el proceso de cara a los siguientes retos de la Bicolor, siempre de ellos el proceso mundialista del 2030.

Canadá, que será uno de los países sede del Mundial 2026 junto a Estados Unidos y México, por ello, los canadienses buscan rivales que les permitan foguearse y mantener ritmo competitivo de cara a la cita mundialista que organizarán en territorio norteamericano.

Para Guatemala, el encuentro será una prueba de alto nivel ante un rival importante de la Concacaf, por lo que, para este compromiso, el estratega azteca llamó a jugadores con experiencia en vestir la camisola de la Bicolor, así como a jóvenes que vivirán por primera vez la experiencia de integrarse a la selección mayor. Esto forma parte del proceso de ir probando nuevos futbolistas que podrían convertirse en el futuro de la Azul y Blanco en los próximos años.

Hora, fecha y dónde ver

Competencia: Partido amistoso internacional

Partido amistoso internacional Fecha: Sábado 17 de enero de 2026

Sábado 17 de enero de 2026 Hora: 9:30

9:30 Estadio: BMO Stadium, Los Ángeles, California

BMO Stadium, Los Ángeles, California Dónde ver: Transmisión de TigoSports

Convocatoria de Guatemala

La Selección Nacional contará con Matt Evans como único legionario en esta convocatoria. Los legionarios que militan en la MLS. Olger Escobar (CF Montreal) y Aaron Herrera (DC United) quedaron fuera de la convocatoria debido al calendario de pretemporada de sus clubes en la liga estadounidense.

Luis Fernando Tena convocó a Diego Santis de Antigua GFC en sustitución de DeCarlo Guerra, quien tampoco fue cedido por su club LAFC 2. El técnico mexicano tendrá que armar su once con jugadores de la liga nacional y su unico legionario en esta convocatoria.

Este partido amistoso permitirá a Guatemala dar los primeros pasos en el nuevo proceso dirigido por Luis Fernando Tena. La Bicolor inicia un camino de cuatro años de trabajo con el objetivo de clasificar al Mundial 2030.