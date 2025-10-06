Guatemala vs Costa Rica: Día, hora y lugar de la final Sub-16 del Torneo Fifa Forward de Uncaf

La Selección Sub-16 de Guatemala avanzó al partido por el título tras finalizar en el primer lugar del Grupo A, luego de superar 3-0 a Panamá, con goles de Marco Díaz, Sebastián Morán y Jorge De León.

Dirigido por Willy Coito Olivera, el equipo guatemalteco buscará coronar su destacada actuación y confirmar el buen crecimiento de sus jóvenes futbolistas.

Guatemala inició el certamen con una victoria 1-0 sobre Cuba; en la segunda jornada derrotó 2-1 a Nicaragua, y en la tercera fecha mostró su poder ofensivo al golear 3-0 a Panamá.

El futbol de formación en Guatemala continúa mostrando señales de crecimiento sostenido, gracias al trabajo que se realiza en las categorías menores y a la participación constante en torneos internacionales organizados por la Uncaf y la Fifa.

¿Cuándo se´ra la final de Guatemala ante Costa Rica?

Guatemala enfrentará este miércoles 8 de octubre a Costa Rica por el título del Torneo Fifa Forward de la Uncaf, en el duelo previsto para las 12 horas en el en el Complejo Deportivo Ernesto Villa, ubicado en Fraijanes.

El proceso de la selección Sub-16 de Guatemala ha permitido que las nuevas generaciones acumulen experiencia, mejoren su competitividad y se consoliden como una base sólida para el futuro del balompié nacional.

A nivel regional, Guatemala ha demostrado jerarquía y evolución en el futbol centroamericano, consolidándose como un rival competitivo ante potencias como Costa Rica, Honduras y Panamá.

Este tipo de torneos fortalecen la identidad futbolística del país y reflejan el esfuerzo de las estructuras formativas que trabajan por elevar el nivel técnico y táctico de los jóvenes talentos.

El técnico argentino Willy Coito Olivera ha tenido un papel fundamental en este proceso. Con amplia trayectoria en el futbol guatemalteco, tras dirigir a equipos de Liga Nacional como Comunicaciones y Guastatoya, ha sabido transmitir su experiencia y disciplina a esta nueva generación, potenciando su crecimiento futbolístico y mental dentro del campo.

A lo largo del torneo, figuras emergentes como Matías Micheo, Sebastián Morán y Jorge De León se han convertido en piezas clave en el funcionamiento del plantel nacional, reflejando el futuro prometedor que tiene el fútbol juvenil de Guatemala.