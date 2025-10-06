Así marcha la tabla de posiciones de los grupos A, B y C en las eliminatorias de Concacaf al Mundial 2026

Las eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial del 2026 se reanudarán esta semana, por lo que todas las selecciones involucradas comienzan a alistarse para ver cuáles se encaminarán a clasificarse al torneo de fútbol más importante del mundo.

Actualmente, los grupos A, B y C son liderados por Surinam, Jamaica y Honduras, respectivamente, pero esta nueva jornada de partidos podría generar algunas sorpresas o consolidar a los líderes y acercarlos a la cita mundialista.

La pelea por el liderato de cada grupo está en su punto más alto, ya que la selección que logre ubicarse en primer lugar al finalizar los cuatro partidos restantes clasificará directamente al Mundial, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Pero no todo está perdido para el resto de selecciones, ya que el equipo que ocupe la segunda posición de cada grupo podrá participar en un repechaje internacional.

Por tanto, los tres grupos preparan su mejor arsenal para lograr una clasificación al Mundial. Así está cada grupo de la Concacaf:

Grupo A

El grupo en el que se encuentra la selección de Guatemala es uno de los más disputados, ya que las cuatro selecciones están bastante cerca entre sí, por lo que cualquiera puede aspirar al primer lugar.

En estos momentos, Surinam ha dado la sorpresa al ubicarse en primer lugar con 4 puntos, seguido por El Salvador con 3 unidades, Panamá con 2 y Guatemala con 1 punto.

Surinam: 4 puntos, con una victoria y un empate

El Salvador: 3 puntos, con una victoria y una derrota

Panamá: 2 puntos, con dos empates

Guatemala: 1 punto, con un empate y una derrota

Grupo B

En este grupo, la selección que pisa firme es Jamaica, que ha conseguido dos victorias en sus dos partidos disputados.

Le siguen Curazao con 4 puntos, Trinidad y Tobago con 1 y Bermuda con cero unidades.

Jamaica: 6 puntos, con dos victorias

Curazao: 4 puntos, con una victoria y un empate

Trinidad y Tobago: 1 punto, con un empate y una derrota

Bermuda: 0 puntos, con dos derrotas

Grupo C

Finalmente, está el grupo C, otro de los más reñidos en las eliminatorias, ya que cualquier selección aún puede aspirar al primer lugar.

Honduras se mantiene en la cima con 4 puntos, mientras que Haití y Costa Rica suman 2, y Nicaragua se mantiene con vida al tener 1 punto.

Honduras: 4 puntos, con una victoria y un empate

Haití: 2 puntos, con dos empates

Costa Rica: 2 puntos, también con dos empates

Nicaragua: 1 punto, con un empate y una derrota

