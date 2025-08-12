Guatemala vs. El Salvador | A un paso del lleno tras agotarse una nueva localidad para el debut de la Bicolor en la fase final de la eliminatoria

La afición guatemalteca sigue respondiendo al llamado de la Selección Nacional de Guatemala para su primer duelo ante El Salvador, programado para el próximo 4 de septiembre en el estadio Cementos Progreso.

La Bicolor inicia la recta final de la eliminatoria rumbo a la Copa del Mundo 2026, y la Selecta será el primer rival a vencer para los dirigidos por Luis Fernando Tena.

Desde el sábado 10 de agosto, la Federación Nacional de Futbol inició la venta de boletos y, como parte de su logística, decidió habilitarlos un día por localidad. En cada ocasión, las entradas se han agotado en cuestión de minutos.

La demanda ha sido alta, pues nadie quiere perderse el primer encuentro y ser parte de los 11 mil aficionados que tendrán la oportunidad de apoyar a la Azul y Blanco desde las gradas del escenario deportivo ubicado en la zona 6 capitalina.

Las localidades de palco y tribuna ya están agotadas. Lo mismo ocurrió con la preferencia, que salió a la venta este martes 12 de agosto y cuyos 3,300 boletos disponibles se vendieron en muy poco tiempo.

La rapidez con que se han agotado las entradas ha causado molestia en buena parte de la afición, que se ha manifestado en redes sociales al no creer que los boletos se acaben tan pronto, incluso cuando muchos afirmaron haber estado en la plataforma con anticipación para intentar comprarlos.

Este miércoles 13 de agosto está programada la venta para el sector de general, última localidad disponible. Los boletos podrán adquirirse únicamente en línea, a través de la página www.fanaticks.live, a partir de las 10:00 a.m., con un precio de Q100.

Lo cierto es que el estadio Cementos Progreso se vestirá de azul y blanco, y la Selección Nacional jugará a casa llena en su debut en la fase final de la eliminatoria.