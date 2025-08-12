Guatemala vs. El Salvador | A un paso del lleno tras agotarse una nueva localidad para el debut de la Bicolor en la fase final de la eliminatoria

Fútbol Nacional

Guatemala vs. El Salvador | A un paso del lleno tras agotarse una nueva localidad para el debut de la Bicolor en la fase final de la eliminatoria

La venta de boletos para el debut de la Bicolor ante El Salvador avanza a ritmo acelerado y solo queda disponible la localidad de general para completar el lleno total en el estadio Cementos Progreso.

|

La localidad de la preferencia se vendió este martes 12 de agosto y en minutos se agotaron los 3,300 boletos que se pusieron a disposición. (Foto Prensa Libre: Douglas Suruy Franco).

La afición guatemalteca sigue respondiendo al llamado de la Selección Nacional de Guatemala para su primer duelo ante El Salvador, programado para el próximo 4 de septiembre en el estadio Cementos Progreso.

La Bicolor inicia la recta final de la eliminatoria rumbo a la Copa del Mundo 2026, y la Selecta será el primer rival a vencer para los dirigidos por Luis Fernando Tena.

Desde el sábado 10 de agosto, la Federación Nacional de Futbol inició la venta de boletos y, como parte de su logística, decidió habilitarlos un día por localidad. En cada ocasión, las entradas se han agotado en cuestión de minutos.

La demanda ha sido alta, pues nadie quiere perderse el primer encuentro y ser parte de los 11 mil aficionados que tendrán la oportunidad de apoyar a la Azul y Blanco desde las gradas del escenario deportivo ubicado en la zona 6 capitalina.

LECTURAS RELACIONADAS

Aficionado de la selección nacional con una bandera de Guatemala. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

Guatemala vs. El Salvador: Ocho mil boletos menos y Q3 millones de pérdidas por no jugar en el Doroteo Guamuch Flores

Se cumplen ocho años del retiro de la selección de Carlos "el pescadito Ruíz"

Carlos el Pescado Ruiz emite un comunicado donde invita al sindicato de jugadores a velar por los derechos de los futbolistas

Las localidades de palco y tribuna ya están agotadas. Lo mismo ocurrió con la preferencia, que salió a la venta este martes 12 de agosto y cuyos 3,300 boletos disponibles se vendieron en muy poco tiempo.

La rapidez con que se han agotado las entradas ha causado molestia en buena parte de la afición, que se ha manifestado en redes sociales al no creer que los boletos se acaben tan pronto, incluso cuando muchos afirmaron haber estado en la plataforma con anticipación para intentar comprarlos.

Este miércoles 13 de agosto está programada la venta para el sector de general, última localidad disponible. Los boletos podrán adquirirse únicamente en línea, a través de la página www.fanaticks.live, a partir de las 10:00 a.m., con un precio de Q100.

Lo cierto es que el estadio Cementos Progreso se vestirá de azul y blanco, y la Selección Nacional jugará a casa llena en su debut en la fase final de la eliminatoria.

ESCRITO POR:

Douglas Suruy

Periodista de Prensa Libre, especializado en deportes con 14 años de experiencia. Reconocido por coberturas como el Mundial de Rusia 2018 y Colombia 2011 (Sub20).

Lee más artículos de Douglas Suruy

ARCHIVADO EN:

Eliminatoria 2026 Futbol nacional Selección de El Salvador Selección de Guatemala 
ACERCA DE footer-list-title__chevron
SUSCRIPCIÓNfooter-list-title__chevron
CONTACTOfooter-list-title__chevron
SÍGANOS EN
Facebook Prensa Libre
Instagram Prensa Libre
X Prensa Libre
Tiktok Prensa Libre
Linkedin Prensa Libre
Youtube Prensa Libre
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Prensa Libre