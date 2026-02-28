Guatemala vs Granada: Fecha, hora y dónde ver el partido de la Selección Femenina por la eliminatoria al Mundial 2027

La Selección Femenina de Guatemala tiene una cita clave este sábado 28 de febrero. La Bicolor recibe a Granada en el estadio Cementos Progreso a partir de las 7:00 de la noche, en un partido que puede acercarlas un paso más a la histórica clasificación al primer Mundial Femenino de su historia.

El encuentro corresponde a la primera ronda de la eliminatoria de Concacaf rumbo a la Copa del Mundo Femenina de Brasil 2027, torneo que se jugará con 32 selecciones. Guatemala integra el Grupo C, donde únicamente el primer lugar avanzará a la siguiente fase, lo que convierte cada partido en una final.

El camino de la Bicolor arrancó con pie derecho. En diciembre de 2025, el combinado nacional goleó 4-1 a Bermudas en el estadio Manuel Felipe Carrera, resultado que le dio confianza al grupo de cara a este segundo compromiso en casa. Ahora, con la afición como jugadora número doce, buscan repetir la fórmula ante Granada.

Una de las figuras a seguir es Ana Lucía Martínez, mediocampista que milita en Cruz Azul Femenil de la Liga MX. La experimentada jugadora guatemalteca es una de las líderes del grupo y llega a este partido con el objetivo de aportar su nivel internacional en un duelo que el cuerpo técnico considera decisivo dentro de la eliminatoria.

Datos del partido

Fecha: sábado 28 de febrero de 2026

Hora: 7:00 PM (hora Guatemala)

Estadio: Cementos Progreso

Transmisión: ESPN

Granada llega a este encuentro como un rival a respetar. La selección caribeña forma parte del mismo grupo y tiene la misma motivación de avanzar, por lo que se espera un partido de alta intensidad donde Guatemala deberá imponer su localía desde el primer minuto.

La afición guatemalteca podrá seguir el partido desde las gradas del estadio Cementos Progreso o a través de la señal de ESPN. El ganador del Grupo C avanzará a la siguiente fase de la eliminatoria de Concacaf, que definirá las selecciones de la región con boleto al Mundial Femenino de Brasil 2027.