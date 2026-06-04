Guatemala vs República Checa: los jugadores que apuntan a ser titulares en Nueva Jersey

Las selecciones de Guatemala y República Checa se enfrentarán hoy, a las 18 horas, en territorio estadounidense, en un partido amistoso que pondrá frente a frente a dos equipos que atraviesan realidades muy distintas.

Mientras los europeos afinan detalles para su participación en la Copa del Mundo del 2026, la Bicolor busca respuestas y señales de crecimiento, tras haber quedado al margen de la máxima cita del futbol mundial.



El encuentro, que se disputará en el Sports Illustrated Stadium, de Harrison, Nueva Jersey, Estados Unidos, servirá como la última prueba para los checos, antes de debutar el próximo 11 de junio frente a Corea del Sur, en el grupo A del Mundial. Para Guatemala, en cambio, representa una oportunidad para medir su nivel ante una selección de élite y evaluar los avances del proyecto encabezado por el mexicano Luis Fernando Tena.



La escuadra nacional llega a este compromiso después de un inicio del 2026 complicado en el escenario internacional. La Bicolor acumuló derrotas ante Canadá (1-0) en enero y sufrió una dura caída frente a Argelia (7-0) en marzo, resultados que evidenciaron las dificultades de un equipo que atraviesa una etapa de renovación y reconstrucción, tras no haber logrado el boleto mundialista.



Consciente de la exigencia del rival, Tena ha insistido en la importancia de competir con personalidad y orden táctico, para recuperar confianza y fortalecer la imagen del futbol guatemalteco.



“Jugar contra República Checa, cuando ellos ya están muy afinados para la Copa del Mundo, va a ser una muy buena prueba para nosotros. Debemos cuidar mucho nuestra imagen y nuestro prestigio”, afirmó el estratega antes del viaje hacia Estados Unidos.



Para este compromiso, el seleccionador convocó a 22 futbolistas de la liga nacional y legionarios, combinando experiencia y juventud, en una clara apuesta por acelerar el relevo generacional que pretende consolidar durante su segundo ciclo al frente del combinado nacional.



República Checa, por su parte, llega impulsada por un momento muy diferente. Con figuras como Tomáš Soucek y Patrik Schick como referentes, los europeos afrontarán su último ensayo antes del Mundial, donde compartirán grupo con México, Corea del Sur y Sudáfrica.

Posibles alineaciones

República Checa

David Doudera

Robin Hranac

Lukas Cerv

Tomás Ladra

Aleandr Sojka

Pavel Bucha

Jan Kuchta

Adam Hlozek

Guatemala