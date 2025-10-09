Honduras vs. Costa Rica: El guatemalteco Walter López será el encargado de impartir justicia

Este jueves arranca la tercera jornada de las eliminatorias mundialistas de Concacaf, y el Grupo C promete emociones fuertes con el duelo estelar entre Honduras y Costa Rica, dos selecciones con historia y aspiraciones claras rumbo a la Copa del Mundo del 2026.

El partido se disputará en el estadio Morazán de San Pedro Sula, donde la selección hondureña buscará consolidarse como líder del grupo tras un inicio positivo. Los catrachos llegan motivados y con la intención de dar un golpe de autoridad frente a su afición, reafirmando su candidatura al primer lugar de la zona.

Por su parte, Costa Rica llega con la necesidad de sumar su primera victoria en esta fase final, luego de dos empates consecutivos que han generado dudas sobre su rendimiento.

Los ticos, con una plantilla experimentada, intentarán reencontrarse con su mejor versión y recuperar el favoritismo que históricamente han tenido en la región.

El encuentro tendrá un toque guatemalteco en el cuerpo arbitral. Walter Alexander López Castellanos , árbitro internacional será el encargado de impartir justicia como juez central. Lo acompañarán Helpys Feliz, de República Dominicana, como asistente uno; Humberto Panjoj, de Guatemala, como asistente dos; y el también dominicano Adonias Carrasco, como cuarto árbitro.

El pitazo inicial está programado para las 20: 00 horas de Guatemala, en lo que promete ser un duelo de alto voltaje, con dos selecciones que no pueden permitirse errores en esta fase decisiva: el cuadro catracho buscará mantenerse en lo más alto de la tabla, mientras que Costa Rica intentará conseguir su primer triunfo en esta etapa.