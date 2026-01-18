Kenderson Navarro: “A Nicholas Hagen no se la voy a dejar fácil, quiero ser el número 1”

Kenderson Navarro tuvo una actuación destacada en la derrota 1-0 de Guatemala ante Canadá. El guardameta de los Rojos de Municipal fue titular en el BMO Stadium de Los Ángeles ante la ausencia de Nicholas Hagen, quien no pudo estar disponible por estar en pretemporada con el Columbus Crew de la MLS.

El portero rojiblanco se convirtió en figura del partido con varias atajadas clave. Al minuto 43 realizó una doble intervención espectacular que evitó el gol canadiense, y al minuto 58 volvió a salvar a Guatemala con otra gran atajada que mantuvo el empate hasta poco antes del gol definitivo.

Tras el encuentro, Navarro dejó claro que peleará el puesto de titular con Nicholas Hagen. "Siempre que estoy en mi club y en mi selección voy a seguir trabajando para ser el número 1. A Nicholas Hagen no se la voy a dejar fácil", declaró el portero guatemalteco con determinación.

Competencia en la portería

El guardameta de Municipal, que tuvo una buena temporada en el Clausura 2025 donde los rojos llegaron a la final, reconoció la competencia en el arco nacional. "Se de la ausencia de Nicho, si el profe lo quiere poner a él no se la voy a dejar fácil, si quiere poner a Morán, no se la voy a dejar fácil", afirmó Navarro.

El portero dejó claro que ninguno de los tres guardametas de la selección se conformará con ser suplente. "Ninguno de los 3 porteros la va a dejar fácil", sentenció, demostrando la sana competencia que existe en esa posición dentro del proceso de Luis Fernando Tena.

Enfocado en el nuevo proceso

Kenderson Navarro también habló sobre el inicio del nuevo ciclo de la Selección Nacional. "Hoy empezamos una nueva etapa, un nuevo camino para lograr la meta que tenemos en 4 años", expresó el portero sobre el proceso hacia el Mundial 2030.

El guardameta mostró mentalidad ganadora al hablar sobre dejar atrás la eliminación del Mundial 2026. "El fútbol no hay que quedarnos con el pasado, hay pasar la página rápido", afirmó Navarro, demostrando la actitud necesaria para construir un nuevo proyecto con la Bicolor.