“No desentoné y estuve a la altura”: Marvin Ávila tras su debut con la Selección de Guatemala

Marvin Alexánder Ávila vivió una noche especial este sábado 17 de enero. El delantero de 17 años debutó con la selección absoluta de Guatemala en el partido amistoso ante Canadá en el BMO Stadium de Los Ángeles, cumpliendo así el sueño que lo acompañó desde que comenzó a jugar fútbol.

A pesar de la derrota 1-0, el joven atacante se mostró satisfecho con su actuación. "Siento que no desentoné y estuve a la altura", declaró Ávila tras su primer partido vistiendo la camiseta de la Bicolor bajo la dirección de Luis Fernando Tena.

El delantero reconoció que el debut con la selección mayor representa un paso importante en su carrera. "Mi debut es un trampolín para mí para poder irme de la mejor manera a Brasil", expresó el futbolista que recientemente fue fichado por Sao Paulo, uno de los clubes más grandes de Sudamérica.

Poco tiempo de adaptación

Marvin Ávila explicó que tuvo poco tiempo para prepararse antes de su debut internacional. "Tuve muy pocas semanas para adaptarme porque fue semana corta", señaló el joven delantero sobre el proceso de concentración previo al partido amistoso.

A pesar del tiempo limitado, el atacante de 17 años logró integrarse al grupo dirigido por Luis Fernando Tena. El técnico mexicano le brindó confianza desde su llegada a la concentración y le dio la oportunidad de debutar con el equipo mayor en este primer partido del nuevo ciclo.

La convocatoria a la selección absoluta llegó en un momento clave para Ávila, quien se prepara para emigrar a Brasil donde iniciará una nueva etapa en su carrera profesional con el Sao Paulo, equipo que apostó por su talento y proyección.

El delantero mostró madurez al reconocer que aún tiene un largo camino por recorrer. "Tengo mucho que aprender, tengo muchos errores, un joven siempre comete errores y ellos siempre me han respaldado", afirmó Ávila sobre el apoyo recibido del cuerpo técnico y sus compañeros.

El inicio de un nuevo camino

Con apenas 17 años, Ávila se convierte en una de las principales apuestas del seleccionador azteca Fernando Tena para el nuevo ciclo de la Selección de Guatemala. Su debut ante Canadá marca el inicio de lo que podría ser una larga trayectoria con la Bicolor.

El delantero ahora enfocará su atención en su llegada a Sao Paulo de Brasil, donde buscará consolidarse profesionalmente y seguir creciendo como futbolista. La experiencia ganada en este debut con la selección mayor le servirá como trampolín para afrontar el desafío que representa jugar en el fútbol sudamericano.