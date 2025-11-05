Marvin Ávila y su sueño de triunfar en el extranjero

Antigua GFC confirmó oficialmente este lunes 3 de noviembre la transferencia del joven talento guatemalteco Marvin Ávila Jr al São Paulo FC, uno de los clubes más reconocidos y prestigiosos del fútbol brasileño.

La noticia fue anunciada por Antigua GFC a través de sus redes sociales, en un comunicado que informó que el acuerdo con el São Paulo FC se concretó tras varios meses de negociaciones. El club panza verde destacó que se trata de una oportunidad única para el jugador y un motivo de orgullo para la institución, que ha sido clave en su desarrollo.

"Gracias al Club Antigua por formarme y ahora representar a mi familia y a Guatemala, haciéndolo de la mejor manera", expresó Marvin con emoción tras conocerse la noticia de su fichaje.

Marvin Ávila Jr se convierte en el primer jugador guatemalteco que se vincula al fútbol de Brasil y a un equipo tan importante como el São Paulo FC, uno de los clubes más ganadores en la historia del fútbol sudamericano. Esta transferencia representa un hito histórico para el fútbol guatemalteco y abre las puertas para futuras generaciones de jugadores nacionales en una de las ligas más competitivas del mundo.

Marvin Alexander Ávila Jr nació el 17 de marzo de 2008 en la Ciudad de Guatemala. Comenzó a entrenar en academias locales antes de ser fichado por Santa Lucía Cotzumalguapa, donde empezó a destacar por su velocidad y técnica.

Su talento no pasó desapercibido y pronto fue convocado a las selecciones menores de Guatemala, donde mostró un nivel que llamó la atención de varios equipos nacionales e incluso internacionales. Actualmente, el joven mediapunta de 17 años forma parte de las selecciones sub-17 y sub-20 de Guatemala.

Para el Torneo Clausura 2024, con apenas 15 años, Marvin fue fichado por Antigua GFC, un paso determinante en su crecimiento como futbolista profesional. El mediocampista ofensivo no tardó en dejar su huella con los Panza Verdes.

Para Marvin, llegar a un club de esta magnitud representa una oportunidad única de desarrollarse en una de las mejores canteras del continente y compartir vestuario con jugadores de alto nivel. El fútbol brasileño es reconocido por su competitividad, técnica y calidad, lo que permitirá al joven guatemalteco crecer exponencialmente como futbolista.

Guatemala celebra este logro histórico y seguirá de cerca los pasos de Marvin Ávila Jr, quien llevará la bandera azul y blanco a uno de los clubes más prestigiosos del continente.