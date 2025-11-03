¡Oficial! Antigua confirma el fichaje de Marvin Ávila Jr. por el São Paulo FC de Brasil

El fútbol guatemalteco vive un momento histórico con la confirmación de la transferencia de Marvin “Titiman” Ávila Jr. al São Paulo FC, uno de los clubes más prestigiosos de Brasil y Sudamérica.

El joven centrocampista, formado en las filas de Antigua GFC, se convierte en uno de los primeros futbolistas guatemaltecos en dar el salto al competitivo fútbol sudamericano.

Ávila Jr., hijo del recordado exseleccionado nacional Marvin Ávila, ha destacado en las últimas temporadas por su velocidad, talento y capacidad de desequilibrio en el uno contra uno. Su rendimiento llamó la atención de varios equipos internacionales.

Cabe mencionar que Marvin Ávila Jr. se incorporará oficialmente al São Paulo FC a partir del 17 de marzo de 2026, fecha en la que cumplirá la mayoría de edad.

El São Paulo FC, reconocido por su rica historia y por haber formado a figuras legendarias como Kaká, Casemiro y Lucas Moura, ha depositado su confianza en el talento del guatemalteco Marvin Ávila Jr. para integrarse a su sistema ofensivo y continuar su desarrollo en un entorno altamente competitivo.

Asimismo, en el conjunto tricolor han brillado grandes nombres del fútbol mundial como Cafú, Dani Alves, Alexandre Pato, Luis Fabiano y Diego Lugano, lo que resalta aún más la magnitud de esta oportunidad para el joven atacante centroamericano.

Con esta transferencia, Guatemala suma un nuevo legionario en el extranjero y abre una puerta significativa hacia el fútbol sudamericano.