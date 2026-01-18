Luis Fernando Tena habla sobre lo que viene para la Selección de Guatemala en 2026

Luis Fernando Tena reveló los planes inmediatos para la Selección Nacional tras la derrota 1-0 ante Canadá en el BMO Stadium de Los Ángeles. El técnico mexicano trazó la ruta que seguirá Guatemala en este nuevo ciclo hacia el Mundial 2030.

"En términos generales creo que respondimos bien", declaró Tena tras el encuentro. El estratega valoró positivamente el desempeño de sus dirigidos a pesar del resultado adverso y destacó que "la gente aplaudió el esfuerzo de los jugadores" presentes en Los Ángeles.

El técnico confirmó que habrá partidos programados para marzo en fecha FIFA. Guatemala buscará seguir fogueándose ante rivales internacionales como parte de la preparación para los compromisos oficiales que vendrán más adelante en el proceso.

Microciclos y búsqueda de talentos

"Seguir buscando jugadores guatemaltecos alrededor del mundo" es una de las prioridades del proceso. Luis Fernando Tena continuará evaluando futbolistas guatemaltecos que militan en el extranjero para reforzar el plantel de cara a las eliminatorias.

El estratega también mencionó la implementación de microciclos de preparación con jugadores de la Liga Nacional. "Tener a los legionarios limitados me permite poder hacer los microciclos con los jugadores nacionales y darle más oportunidades a los que juegan en el país", explicó Tena.

Esta estrategia le permitirá al técnico mexicano trabajar de manera más constante con los futbolistas locales, desarrollar su idea de juego y evaluar a más elementos del balompié guatemalteco durante el proceso.

Destaca participación de los más jóvenes

Luis Fernando Tena resaltó el desempeño de los jugadores más jóvenes de la convocatoria. El técnico destacó especialmente la participación de Marvin Ávila, quien a sus 17 años debutó con la selección absoluta, y de Matt Evans, quienes representan el futuro de la Bicolor.

El estratega se mostró satisfecho con la actitud de ambos futbolistas durante el partido. La juventud de Ávila y Evans representa la apuesta de Tena por renovar el plantel y construir un equipo pensando en el largo plazo hacia el Mundial 2030.